Ще на 5 мільярдів: Білий Дім збирається надалі скорочувати міжнародну допомогу
- Президент США Дональд Трамп планує скасувати близько 5 мільярдів доларів допомоги та миротворчих програм, використовуючи механізм "кишенькової секвестрації".
- Законність цього методу є спірною: Рахункова палата Конгресу вважає його незаконним, тоді як команда OMB Трампа дотримується протилежної позиції.
Дональд Трамп має намір скасувати майже 5 мільярдів доларів фінансування зовнішньої допомоги та миротворчих програм, схвалених Конгресом. Це можна зробити, використовуючи юридично спірний механізм, який не застосовувався вже 48 років.
Що відбувається з допомогою, яку надає США?
Цей метод має назву "кишенькової секвестрації", пише 24 Канал з посиланням на New York Post.
Читайте також США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї союзникам, – Трамп
"Кишенькова секвестрація" – це запит, який подається Конгресу настільки пізно у фінансовому році (що закінчується 30 вересня), що він фактично відбувається незалежно від дій Конгресу. Про свій запит Трамп повідомив Конгрес ввечері 28 серпня.
Заплановане скорочення включає:
- 3,2 мільярда доларів допомоги на розвиток від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);
- 322 мільйони доларів з Фонду демократії (USAID–Держдеп);
- 521 мільйона доларів внесків Держдепартаменту в міжнародні організації;
- 393 мільйони доларів внесків Держдепартаменту на миротворчу діяльність;
- 445 мільйона доларів окремо закладених миротворчих коштів.
Ці витрати мали піти різним неурядовим організаціям і закордонним урядам, але були заморожені ще на початку року Управлінням з питань бюджету Білого дому (OMB). Згодом вони опинилися у правовій невизначеності через позов, поданий Глобальною радою з охорони здоров’я.
У четвер Апеляційний суд округу Колумбія зняв судову заборону у справі, відкривши Трампу шлях до першої спроби "кишенькової секвестрації" з 1977 року,
– пише New York Post.
Як зазначають у матеріалі, законність "кишенькових секвестрацій" залишається предметом гострих суперечок. Річ у тім, що судової практики майже немає.
Зауважте! Рахункова палата Конгресу (GAO) вважає цю практику незаконною; команда OMB Трампа наполягає на протилежному.
Що відомо про допомогу Україні від США?
- У Сполучених Штатах 1 жовтня починається новий бюджетний рік.
- У новому році буде закладена менша сума допомоги Україні (у 2024 році Україна отримала 51 мільярд доларів).