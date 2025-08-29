Еще на 5 миллиардов: Белый Дом собирается в дальнейшем сокращать международную помощь
- Президент США Дональд Трамп планирует отменить около 5 миллиардов долларов помощи и миротворческих программ, используя механизм "карманной секвестрации".
- Законность этого метода является спорной: Счетная палата Конгресса считает его незаконным, тогда как команда OMB Трампа придерживается противоположной позиции.
Дональд Трамп намерен отменить почти 5 миллиардов долларов финансирования внешней помощи и миротворческих программ, одобренных Конгрессом. Это можно сделать, используя юридически спорный механизм, который не применялся уже 48 лет.
Что происходит с помощью, которую предоставляет США?
Этот метод называется "карманной секвестрации", пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.
"Карманная секвестрация" – это запрос, который подается Конгрессу настолько поздно в финансовом году (который заканчивается 30 сентября), что он фактически происходит независимо от действий Конгресса. О своем запросе Трамп сообщил Конгрессу вечером 28 августа.
Запланированное сокращение включает:
- 3,2 миллиарда долларов помощи на развитие от Агентства США по международному развитию (USAID);
- 322 миллиона долларов из Фонда демократии (USAID–Госдеп);
- 521 миллиона долларов взносов Госдепартамента в международные организации;
- 393 миллиона долларов взносов Госдепартамента на миротворческую деятельность;
- 445 миллиона долларов отдельно заложенных миротворческих средств.
Эти расходы должны были пойти различным неправительственным организациям и зарубежным правительствам, но были заморожены еще в начале года Управлением по вопросам бюджета Белого дома (OMB). Впоследствии они оказались в правовой неопределенности из-за иска, поданного Глобальным советом по здравоохранению.
В четверг Апелляционный суд округа Колумбия снял судебный запрет по делу, открыв Трампу путь к первой попытке "карманной секвестрации" с 1977 года,
Как отмечают в материале, законность "карманных секвестраций" остается предметом острых споров. Дело в том, что судебной практики почти нет.
Заметьте! Счетная палата Конгресса (GAO) считает эту практику незаконной; команда OMB Трампа настаивает на обратном.
Что известно о помощи Украине от США?
- В Соединенных Штатах 1 октября начинается новый бюджетный год.
- В новом году будет заложена меньшая сумма помощи Украине (в 2024 году Украина получила 51 миллиард долларов).