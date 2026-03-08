Мобілізація пенсіонерів: що буде з виплатами для військових в Україні

"Військові" пенсії в Україні призначають і виплачують захисникам уже після їхнього звільнення зі служби. Однак ситуація інша, якщо пенсіонерів повторно прийняли на службу.

Чи платять пенсію в разі мобілізації?

Тоді виплату не припиняють. Деталі поснили в Пенсійному фонді.

Виплата пенсії не припиняється у разі повторного прийняття на військову службу пенсіонерів із числа військовослужбовців:

за призовом під час мобілізації, на особливий період;

за призовом резервістів в особливий період;

за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня звільнення.

Уже після звільнення пенсії таких військовослужбовців переглядають з урахуванням додаткової вислуги років і грошового забезпечення, яке визначають за останньою посадою на час повторного звільнення зі служби.

Для перерахунку виплати уповноважений орган силового міністерства або відомства надає необхідні документи.

Деталі визначає Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Як для УБД нараховують стаж?

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення:

чоловіками – 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років;

за наявності страхового стажу не менше 25 років; жінками – 50 років за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Розмір пенсії залежить від тривалості набутого стажу та заробітку, з якого сплачували страхові внески. Для її оформлення необхідно надати оригінали паспорта, РНОКПП, трудової книжки або документів про стаж, довідки про заробітну плату по грудень 2016 року, посвідчення УБД тощо.

Яка пенсія вигідніша для військових?