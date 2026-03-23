У Молдові відключили лінію електропередач через атаки по півдню України

У Молдові відключили одну з ключових ліній електропередач. Причиною стали атаки на енергетичну інфраструктуру півдня України.

Наразі влада з’ясовує, чи призвело це до відключень електроенергії в країні. Про це повідомляє NewsMaker.

Що відомо про відключення?

Йдеться про одну з ключових енергетичних артерій, яка забезпечує імпорт електроенергії в регіоні. Лінія Ісаакча – Вулканешти має стратегічне значення, оскільки через неї здійснюється постачання електроенергії, зокрема з румунського напрямку.

За попередніми даними, відключення сталося саме через наслідки російських атак по енергетичних об’єктах на півдні України. Пошкодження або загроза стабільності мережі змусили енергетиків оперативно зупинити роботу лінії.

Внаслідок недавніх атак на енергетичну інфраструктуру на півдні України зараз лінію електропередачі Ісакча – Вулканешти відключено. Бригади трьох операторів систем передачі координують на оперативному рівні необхідні технічні перевірки. Ми повернемося з оновленнями та додатковою інформацією з завершенням польових перевірок технічними командами, які можуть зайняти кілька годин,

– повідомили у Міненергетики Молдови.

Влада проводить оцінку наслідків та працює над стабілізацією системи.

Подібний інцидент трапляється вже не вперше