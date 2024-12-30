До уваги пенсіонерів: як оформити пенсійне посвідчення по-новому
Раніше українці могли оформити пенсійне посвідчення виключно у паперовому форматі. Однак, зараз отримати цей документ можна отримати і онлайн.
Де можна отримати пенсійне посвідчення онлайн
Оформлення пенсійного посвідчення відбувається через портал електронних послуг ПФУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
Читайте також Заморожені російські активи почали працювати: Шмигаль повідомив про нову допомогу
Зверніть увагу! Посилання на портал електронних послуг ви можете знайти тут.
Як оформити посвідчення онлайн:
- авторизуватись на порталі електронних послуг ПФУ;
- зайдіть у розділ "Про пенсійне забезпечення";
- натисніть "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення";
- виберіть "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового аналога або платіжної картки)";
- заповніть заяву;
- надішліть заповнену заяву.
Посвідчення, видане за віком, підтягнеться в Дію автоматично. Спеціальне посвідчення, видане за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років – потрібно додати у Дію власноруч,
– йдеться в повідомленні Дії.
Зверніть увагу! Зазвичай розгляд заяви відбувається протягом декількох днів. Переглядати її статус можна у розділі "Мої Звернення".