Біржа зайнятості в Україні: чи може на неї встати пенсіонер
- Пенсіонери в Україні можуть користуватися інформаційно-консультаційними послугами біржі зайнятості, але не можуть отримати статус безробітного та допомогу по безробіттю.
- Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, можуть ставати на облік у службі зайнятості та користуватися всіма її послугами.
Велика кількість літніх людей в Україні продовжує працювати навіть після досягнення пенсійного віку. Це означає, що пенсіонери можуть потребувати допомоги трудових бірж.
Чи може людина пенсійного віку встати на біржу зайнятості
І на це вони мають повне право, пише 24 канал з посиланням на Полтавській обласний центр зайнятості.
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Українці, що досягли пенсійного віку, мають право:
- отримувати інформаційно-консультаційні послуги, що пов’язані з працевлаштуванням;
- переглядати різні вакансії;
- консультуватися з питань трудового законодавства та тому подібне.
Однак, згідно з чинним законодавством, пенсіонери вважаються соціально захищеним прошарком населення. Ба більше, вони вже отримують грошову допомогу від держави.
Важливо! Тому пенсіонери не можуть отримати статус безробітної особи та отримувати допомогу з безробіття.
Чи розповсюджується це правило на пенсіонерів з інвалідністю?
Виключенням є особи з інвалідністю, які не досягли визначеного законодавством пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності. Такі громадяни можуть ставати на облік у службі зайнятості та користуватися усіма послугами служби.