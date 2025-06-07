Біржа зайнятості в Україні: чи може на неї встати пенсіонер

Велика кількість літніх людей в Україні продовжує працювати навіть після досягнення пенсійного віку. Це означає, що пенсіонери можуть потребувати допомоги трудових бірж.

Чи може людина пенсійного віку встати на біржу зайнятості

І на це вони мають повне право, пише 24 канал з посиланням на Полтавській обласний центр зайнятості.

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Українці, що досягли пенсійного віку, мають право:

отримувати інформаційно-консультаційні послуги, що пов’язані з працевлаштуванням;

переглядати різні вакансії;

консультуватися з питань трудового законодавства та тому подібне.

Однак, згідно з чинним законодавством, пенсіонери вважаються соціально захищеним прошарком населення. Ба більше, вони вже отримують грошову допомогу від держави.

Важливо! Тому пенсіонери не можуть отримати статус безробітної особи та отримувати допомогу з безробіття.