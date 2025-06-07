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7 червня, 11:06
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Біржа зайнятості в Україні: чи може на неї встати пенсіонер

Валерія Моргун
Основні тези
  • Пенсіонери в Україні можуть користуватися інформаційно-консультаційними послугами біржі зайнятості, але не можуть отримати статус безробітного та допомогу по безробіттю.
  • Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, можуть ставати на облік у службі зайнятості та користуватися всіма її послугами.

Велика кількість літніх людей в Україні продовжує працювати навіть після досягнення пенсійного віку. Це означає, що пенсіонери можуть потребувати допомоги трудових бірж.

Чи може людина пенсійного віку встати на біржу зайнятості

І на це вони мають повне право, пише 24 канал з посиланням на  Полтавській обласний центр зайнятості.

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Українці, що досягли пенсійного віку, мають право:

  • отримувати інформаційно-консультаційні послуги, що пов’язані з працевлаштуванням;
  • переглядати різні вакансії;
  • консультуватися з питань трудового законодавства та тому подібне.

Однак, згідно з чинним законодавством, пенсіонери вважаються соціально захищеним прошарком населення. Ба більше, вони вже отримують грошову допомогу від держави.

Важливо! Тому пенсіонери не можуть отримати статус безробітної особи та отримувати допомогу з безробіття.

Чи розповсюджується це правило на пенсіонерів з інвалідністю?

Виключенням є  особи з інвалідністю, які не досягли визначеного законодавством пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності. Такі громадяни можуть ставати на облік у службі зайнятості та користуватися усіма послугами служби. 