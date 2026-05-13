Погане рішення для Росії: можлива мобілізація серйозно вдарить по економіці країни

У Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації для війни проти України. Але це може стати не лише серйозним соціальним потрясінням, а й каталізатором масштабної економічної кризи.

Як мобілізація у Росії вплине на економіку країни?

Зокрема її наслідки можуть відчуватися роками, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Масове вилучення росіян з економіки в умовах дефіциту кадрів погіршить ситуацію у країні. Про це зараз активно говорять експерти.

Адже сучасна війна залежить не стільки від кількості військових, скільки від рівня технічного оснащення, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби,

– зазначили у розвідці.

Зверніть увагу! У зв’язку з цим військова ефективність масштабної мобілізації викликає сумніви.

Політологи попереджають: нова хвиля мобілізації може спровокувати масовий виїзд росіян за кордон. Наприклад, якщо після мобілізації у 2022 році частина емігрантів повернулася додому, то цього разу Росію можуть остаточно залишити висококваліфіковані спеціалісти. А це завдасть ще більшого удару по економіці.

Також слід виділити фінансові труднощі Росії. Бюджетний дефіцит вже перевищив заплановані показники у утричі. Водночас забезпечення сотень тисяч мобілізованих людей потребуватиме непідйомних витрат.

За попередніми даними російського Мінфіну, у січні – квітні дефіцит бюджету вже сягнув 5,88 трильйона рублів, або 2,5% ВВП Росії. Про це писали у The Moscow Times.

За 4 місяці 2026 року дефіцит перевищив річний план більше, ніж у півтора раза. А чинний показник:

майже на 3 трильйони рублів вищий, ніж за той же період торік;

на 1,3 трильйона більше, ніж за січень – березень.

У СЗР України вже зазначали, що у 2026 році бюджетний дефіцит вже досяг 78,4 мільярда доларів. Тоді як на весь поточний рік Москва закладала дефіцит у 50,5 мільярда доларів.

Уже в квітні річний план було перевиконано з лишком,

– йдеться у тексті.

Витрати вже зросли до 235 мільярдів доларів – на 15,7%, або 32 мільярди доларів, більше ніж рік тому.

Зауважте! Найбільшу частину бюджету "поглинають" армія, соціальні зобов’язання та підтримка "потрібних" секторів економіки.

Що ще варто знати про економічну ситуацію у Росії?

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко розповів у коментарі для 24 Каналу, що Кремль зміг заробити на нафті величезну суму за час війни в Ірані. Однак точну цифру назвати важко, адже інформація відсутня.

Він додав, що до кінця року Росія може отримати десь 40 – 45 мільярдів доларів в бюджет. Але за умови, що війна в Ірані триватиме, а високі ціни на нафту зберігатимуться.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зокрема наголосив, що серйозних проблем Росія не має. Наприклад, обвалу валового внутрішнього продукту не спостерігається – тільки зниження.

Щодо бюджету Росії: зафіксовано сповільнення. Тобто це "мінус". Але далеко не факт, що він продовжиться протягом всього року.