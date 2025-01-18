До якого числа українцям потрібно витратити "тисячу Зеленського"

Українці продовжують отримувати "тисячу Зеленського". Гроші надаються в раках програми "Зимова єПідтримка"

Чи можна ще подати заявку на "тисячу Зеленського"

Заявку на отримання тисячі від держави можна подати до 28 лютого 2025 року, повідомляє 24 канал з посиланням на Дію.

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Нагадаємо! "Тисячу Зеленського" можуть отримати громадяни, які перебувають на території України. Винятком є тимчасово окуповані території.

Михайло Федоров Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації У кілька кліків українці можуть оформити виплати на себе, а також на своїх неповнолітніх дітей. Потім витратити отримані кошти на комуналку, ліки, квитки в кіно, задонати через UNITED24 тощо.

При цьому, використати ці кошти необхідно до 31 грудня 2025 року. Гроші можна витратити на:

оплату комуналки:

медичні послуги;

ветеринарні послуги;

юридичні послуги;

освіту;

страхування;

спорт;

розваги;

мобільний зв'язок;

відпочинок;

благодійність;

військові облігації і так далі.

Зверніть увагу! Ця тисяча надходить на рахунок для "Національного кешбеку". Гроші мають зараховуватись протягом 10 днів з моменту подачі заяви.