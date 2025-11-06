Жодного року офіційного стажу: чи зможе така людина отримувати пенсію

В Україні неможливо вийти на пенсію без страхового стажу. Зокрема для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 32 роки.

Чи можна отримувати пенсію без стажу?

Ті, хто має стаж менше ніж 15 років, не може отримувати пенсійну виплату, передає 24 Канал.

Станом на 2025 рік, людина повинна мати такий стаж для виходу на відпочинок:

у 60 років – не менше 32 років; у 63 роки – щонайменше 22 роки; у 65 років – мінімум 15 років.

Якщо ж людина ніколи не працювала офіційно (тобто не має трудового стажу) або не працювала зовсім, то вона може розраховувати на соціальну допомогу.

Для оформлення такої соціальної допомоги, потрібно або звернутися до органу соціального захисту населення за місцем прописки або фактичного проживання, або ж до ЦНАПу. Зокрема необхідно подати такі документи:

заяву; паспорт і документ, який підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; довідку з Пенсійного фонду про наявний страховий стаж (якщо він є); декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців.

Однак люди, яких визнали недієздатними, мають надати копію рішення про призначення опікуна.

Також слід додати, що соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Але водночас вона не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму.

Нагадаємо! Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить наразі 2 361 гривню.

Що ще слід знати про стаж?