Ни одного года официального стажа: сможет ли такой человек получать пенсию

В Украине невозможно выйти на пенсию без страхового стажа. В частности для выхода на пенсию в 60 лет нужно не менее 32 лет.

Можно ли получать пенсию без стажа?

Те, кто имеет стаж менее 15 лет, не может получать пенсионную выплату, передает 24 Канал.

По состоянию на 2025 год, человек должен иметь такой стаж для выхода на отдых:

в 60 лет – не менее 32 лет; в 63 года – не менее 22 лет; в 65 лет – минимум 15 лет.

Если же человек никогда не работал официально (то есть не имеет трудового стажа) или не работал совсем, то он может рассчитывать на социальную помощь.

Для оформления такой социальной помощи, нужно или обратиться в орган социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания, или же в ЦНАП. В частности необходимо подать следующие документы:

заявление; паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов; справку из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже (если он есть); декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев.

Однако люди, которых признали недееспособными, должны предоставить копию решения о назначении опекуна.

Также следует добавить, что социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Но в то же время она не может быть меньше 100% указанного прожиточного минимума.

Напомним! Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет сейчас 2 361 гривну.

Что еще следует знать о стаже?