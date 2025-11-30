Відмова у "зимовій тисячі": чи можна подати заявку повторно

Багато українців цікавляться, чи можна подати повторну заявку на "зимову підтримку", якщо першу відхилили.Чи можна повторно податися на тисячу гривень від держави, читайте далі.

Чи можна спробувати ще раз на "зимову тисячу"?

Подати заявку на "Зимову підтримку" можна лише один раз, і навіть у разі відмови повторне звернення не передбачене правилами програми, пише 24 Канал із посиланням на "Дію".ʼ

Якщо ви вже подавали заявку, ваша інформація внесена до реєстру, тому система не прийме її повторно. Відповідно якщо заяву відхилили, подати її ще раз неможливо.

Важливо! На сайті "Зимової єПідтримки" причиною відмови може бути невідповідність умовам програми. Наприклад, відсутність на території України під час подачі або некоректні дані.

Що робити, якщо "тисяча Зеленського" не приходить?

У такій ситуації варто ретельно перевірити, чи все було виконано правильно. Рекомендується:

Оновити застосунок "Дія" до останньої версії. Технічні помилки часто виникають саме через застарілі оновлення. Переглянути послугу подання заявки після оновлення. Інколи система фіксує подання некоректно. Перевірити правильність даних, особливо персональної інформації та реквізитів. Упевнитися, що картка "Національний кешбек" привʼязана до "Дії", адже саме на неї надходять кошти.

Якщо все виглядає коректно, але виплата не надійшла, то слід звернутися до технічної підтримки "Дії", щоб з’ясувати причину затримки або помилки.

