Як задонатити "тисячу Зеленського" на ЗСУ

З 1 грудня українці мають можливість подати заяву на отримання "тисячі Зеленського". Ці виплати надходитимуть на карту для "Національного кешбеку".

Як підтримати армію через зимову допомогу

"Тисячу Зеленського" можна задонатити на ЗСУ різними способами, зокрема, придбати військові облігації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Також тисячу від держави можна передати у один з благодійних фондів:

"Солом'янські котики";

"Повернись живим";

Фонд Сергія Притули.

Зверніть увагу! Задонатити на потреби ЗСУ можна не тільки тисячу від держави, а і "Національний кешбек".

На що ще можна витрати "тисячу Зеленського"

Обіцяну тисячу можна витратити на оплату певних послуг, наприклад, комуналки. Також ці кошти можуть бути використані на:

оплату медичних та ветеринарних послуг;

оплату юридичних послуг;

візит у салон краси;

оплату послуг мобільного зв'язку;

освіту;

спорт;

транспорт;

відпочинок;

розваги;

страхування і так далі.

Нагадаємо! Подати заявку на оформлення "тисячі Зеленського" можна буквально за декілька хвилин.