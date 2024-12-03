Как поддержать армию через зимнюю помощь
"Тысячу Зеленского" можно задонатить на ВСУ различными способами, в частности, приобрести военные облигации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Также тысячу от государства можно передать в один из благотворительных фондов:
- "Соломенские котики";
- "Вернись живым";
- Фонд Сергея Притулы.
Обратите внимание! Задонатить на нужды ВСУ можно не только тысячу от государства, а и "Национальный кэшбек".
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"
Обещанную тысячу можно потратить на оплату определенных услуг, например, коммуналки. Также эти средства могут быть использованы на:
- оплату медицинских и ветеринарных услуг;
- оплату юридических услуг;
- визит в салон красоты;
- оплату услуг мобильной связи;
- образование;
- спорт;
- транспорт;
- отдых;
- развлечения;
- страхование и так далее.
Напомним! Подать заявку на оформление "тысячи Зеленского" можно буквально за несколько минут.