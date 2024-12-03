Как поддержать армию через зимнюю помощь

"Тысячу Зеленского" можно задонатить на ВСУ различными способами, в частности, приобрести военные облигации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Также тысячу от государства можно передать в один из благотворительных фондов:

"Соломенские котики";

"Вернись живым";

Фонд Сергея Притулы.

Обратите внимание! Задонатить на нужды ВСУ можно не только тысячу от государства, а и "Национальный кэшбек".

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"

Обещанную тысячу можно потратить на оплату определенных услуг, например, коммуналки. Также эти средства могут быть использованы на:

оплату медицинских и ветеринарных услуг;

оплату юридических услуг;

визит в салон красоты;

оплату услуг мобильной связи;

образование;

спорт;

транспорт;

отдых;

развлечения;

страхование и так далее.

Напомним! Подать заявку на оформление "тысячи Зеленского" можно буквально за несколько минут.