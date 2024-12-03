Как поддержать армию через зимнюю помощь

"Тысячу Зеленского" можно задонатить на ВСУ различными способами, в частности, приобрести военные облигации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Также тысячу от государства можно передать в один из благотворительных фондов:

  • "Соломенские котики";
  • "Вернись живым";
  • Фонд Сергея Притулы.

Обратите внимание! Задонатить на нужды ВСУ можно не только тысячу от государства, а и "Национальный кэшбек".

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"

Обещанную тысячу можно потратить на оплату определенных услуг, например, коммуналки. Также эти средства могут быть использованы на:

  • оплату медицинских и ветеринарных услуг;
  • оплату юридических услуг;
  • визит в салон красоты;
  • оплату услуг мобильной связи;
  • образование;
  • спорт;
  • транспорт;
  • отдых;
  • развлечения;
  • страхование и так далее.

Напомним! Подать заявку на оформление "тысячи Зеленского" можно буквально за несколько минут.