Як підтримати армію через зимову допомогу

"Тисячу Зеленського" можна задонатити на ЗСУ різними способами, зокрема, придбати військові облігації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Також тисячу від держави можна передати у один з благодійних фондів:

"Солом'янські котики";

"Повернись живим";

Фонд Сергія Притули.

Зверніть увагу! Задонатити на потреби ЗСУ можна не тільки тисячу від держави, а і "Національний кешбек".

На що ще можна витрати "тисячу Зеленського"

Обіцяну тисячу можна витратити на оплату певних послуг, наприклад, комуналки. Також ці кошти можуть бути використані на:

оплату медичних та ветеринарних послуг;

оплату юридичних послуг;

візит у салон краси;

оплату послуг мобільного зв'язку;

освіту;

спорт;

транспорт;

відпочинок;

розваги;

страхування і так далі.

Нагадаємо! Подати заявку на оформлення "тисячі Зеленського" можна буквально за декілька хвилин.