Як підтримати армію через зимову допомогу
"Тисячу Зеленського" можна задонатити на ЗСУ різними способами, зокрема, придбати військові облігації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Також тисячу від держави можна передати у один з благодійних фондів:
- "Солом'янські котики";
- "Повернись живим";
- Фонд Сергія Притули.
Зверніть увагу! Задонатити на потреби ЗСУ можна не тільки тисячу від держави, а і "Національний кешбек".
На що ще можна витрати "тисячу Зеленського"
Обіцяну тисячу можна витратити на оплату певних послуг, наприклад, комуналки. Також ці кошти можуть бути використані на:
- оплату медичних та ветеринарних послуг;
- оплату юридичних послуг;
- візит у салон краси;
- оплату послуг мобільного зв'язку;
- освіту;
- спорт;
- транспорт;
- відпочинок;
- розваги;
- страхування і так далі.
Нагадаємо! Подати заявку на оформлення "тисячі Зеленського" можна буквально за декілька хвилин.