Як підтримати армію через зимову допомогу

"Тисячу Зеленського" можна задонатити на ЗСУ різними способами, зокрема, придбати військові облігації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Також тисячу від держави можна передати у один з благодійних фондів:

  • "Солом'янські котики";
  • "Повернись живим";
  • Фонд Сергія Притули.

Зверніть увагу! Задонатити на потреби ЗСУ можна не тільки тисячу від держави, а і "Національний кешбек".

На що ще можна витрати "тисячу Зеленського"

Обіцяну тисячу можна витратити на оплату певних послуг, наприклад, комуналки. Також ці кошти можуть бути використані на:

  • оплату медичних та ветеринарних послуг;
  • оплату юридичних послуг;
  • візит у салон краси;
  • оплату послуг мобільного зв'язку;
  • освіту;
  • спорт;
  • транспорт;
  • відпочинок;
  • розваги;
  • страхування і так далі.

Нагадаємо! Подати заявку на оформлення "тисячі Зеленського" можна буквально за декілька хвилин.