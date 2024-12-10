Уряд запустив експериментальний проєкт для надання допомоги військовим: про що йдеться

Уряд впровадив експериментальний проєкт з отримання послуг для українських військовослужбовців. Також скористатися новими можливостями зможуть члени їх сімей.

Які послуги тепер будуть доступні для військових

Уряд продовжує цифровізувати послуги, що необхідні для діючих та колишніх військових, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Продовжуємо цифровізацію послуг для діючих і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії.

Тепер через Дію військовим можна буде оформити:

пільги на житлово-комунальні послуги;

заяву на отримання засобів для реабілітації;

грошову допомогу, що надається пораненим;

інвалідність, отриману внаслідок війни;

пенсію по інвалідності.

Зверніть увагу! Через застосунок Дія також можна буде оформити ті послуги, на які мають право родичі загиблих воїнів.