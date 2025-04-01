МВФ може знизити прогноз світового економічного зростання через мита Трампа

Міжнародний валютний фонд оцінює введення масштабних тарифів адміністрацією Дональда Трампа як фактор великої невизначеності. Проте МВФ не вважає, що це призведе до короткострокової рецесії.

Прогнози МВФ можуть знизитися

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що Фонд, ймовірно, трохи скоригує свої прогнози щодо економічного зростання, однак закликала не панікувати, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У січні МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки на 2025 рік з 3,2% до 3,3%. Однак, за словами Георгієвої, в оновленому звіті, який буде опубліковано у квітні, очікується невелика "корекція" цього прогнозу у бік зниження.

Георгієва підкреслила, що багато країн вичерпали свої фіскальні та грошові можливості під час пандемії COVID і тепер мають високий рівень боргу.

Зауважте! Тому будь-яке уповільнення або зупинка процесу дезінфляції може сповільнити зниження процентних ставок і ускладнити рефінансування боргів для цих країн.

Ризики від мит Трампа

Вона також зазначила, що розвиток торгівлі може трохи вплинути на зростання економіки США, хоча загальний прогноз для цієї країни залишається позитивним.

Зауважте! Георгієва попередила, що чим довше зберігатиметься невизначеність щодо тарифної політики Трампа, тим більше ризиків для глобальних економічних прогнозів.