Зростання світової економіки у 2025 році: МВФ погіршив прогноз

Очікується, що у 2024 році темпи зростання глобального ВВП знизяться з 3,3% до 2,8% у 2025 році. Водночас у 2026 році прогнозуються темпи на рівні 3%.

Як погіршився прогноз МВФ Відповідно до Світового економічного прогнозу (WEO), глобальне зростання економіки на наступні роки зазнає погіршення на 0,8 відсоткового пункту, передає 24 Канал з посиланням на Міжнародний валютний фонд. Читайте також Одна валюта дорожчає, інша дешевшає: що з курсами валют Цікаво! Такий показник є значно нижчим аніж середній історичний показник у 2000 – 2019 роках на рівні 3,7%. Прогноз WEO зазнав змін на тлі перегляду урядами пріоритетів державної політики. Наприклад, після публікації січневого WEO 2025 року США запровадили низку нових тарифних заходів, а їхні торгівельні партнери відповіли контрдіями. Відтак зростання економік розвинених країн у 2025 році становитиме 1,4% у базовому сценарії: Однак у США уповільнення до 1,8% – на 0,9 відсоткового пункту менше порівняно з прогнозом WEO за січень.

А у єврозоні темпи зростання знизяться на 0,2 процентного пункту – до 0,8%.

Водночас у країнах із ринками, що розвиваються, темпи зростання сповільняться до 3,7% у 2025 році та 3,9% у 2026 році.

Найбільше скорочення прогнозів стосується держав, на які найбільше вплинули останні торгівельні обмеження – зокрема Китаю. Зауважте! Прогноз зростання ВВП України залишається без змін: у 2024 році – 2%, а у 2025 році – 4,5%.