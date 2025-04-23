Зростання світової економіки у 2025 році: МВФ погіршив прогноз
- МВФ погіршив прогноз зростання глобального ВВП на 2025 рік до 2,8%, а на 2026 рік – до 3%.
- Зростання економіки розвинених країн у 2025 році прогнозується на рівні 1,4%, а США знизять свій прогноз до 1,8%.
Очікується, що у 2024 році темпи зростання глобального ВВП знизяться з 3,3% до 2,8% у 2025 році. Водночас у 2026 році прогнозуються темпи на рівні 3%.
Як погіршився прогноз МВФ
Відповідно до Світового економічного прогнозу (WEO), глобальне зростання економіки на наступні роки зазнає погіршення на 0,8 відсоткового пункту, передає 24 Канал з посиланням на Міжнародний валютний фонд.
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Цікаво! Такий показник є значно нижчим аніж середній історичний показник у 2000 – 2019 роках на рівні 3,7%.
Прогноз WEO зазнав змін на тлі перегляду урядами пріоритетів державної політики. Наприклад, після публікації січневого WEO 2025 року США запровадили низку нових тарифних заходів, а їхні торгівельні партнери відповіли контрдіями.
Відтак зростання економік розвинених країн у 2025 році становитиме 1,4% у базовому сценарії:
- Однак у США уповільнення до 1,8% – на 0,9 відсоткового пункту менше порівняно з прогнозом WEO за січень.
- А у єврозоні темпи зростання знизяться на 0,2 процентного пункту – до 0,8%.
- Водночас у країнах із ринками, що розвиваються, темпи зростання сповільняться до 3,7% у 2025 році та 3,9% у 2026 році.
- Найбільше скорочення прогнозів стосується держав, на які найбільше вплинули останні торгівельні обмеження – зокрема Китаю.
Зауважте! Прогноз зростання ВВП України залишається без змін: у 2024 році – 2%, а у 2025 році – 4,5%.