Без надбавки за віком: хто з пенсіонерів залишиться без виплат і чому

Не всі пенсіонери отримають доплати до пенсії за віком. Виявляється, для нарахування надбавки важливий не тільки вік, а й ще один показник.

Чому пенсіонерам можуть не платити надбавку за вік?

Про те, що враховують під час нарахування виплат, йдеться на ресурсі "На пенсії".

Дивіться також Українці платять пенсії європейцям: скільки працюють на Польщу, Чехію та Німеччину

Пенсіонери у віці 70, 75, 80 років часто очікують на доплати до пенсії за віком. Однак, щоб виплатити надбавку беруть до уваги не лише вік людини.

Для різних категорій передбачена виплата буде такою:

пенсіонери у віці 70 – 74 роки – доплата до пенсії в межах 300 гривень;

гривень; пенсіонери у віці 75 – 79 років – доплата до 456 гривень;

гривень; від 80 років – надбавка до 570 гривень.

Важливо! Досягнення вікової межі не гарантує отримання доплати до пенсії за віком.

Річ у тому, що для призначення долати враховують розмір призначеної пенсії. Якщо вона перевищує встановлений ліміт – доплата не виплачується. Але як варіант – її можуть зменшити.

Зауважте! Якщо пенсія перевищує розмір 10 340 гривень 35 копійок – вікові доплати не нарахують.

Тобто якщо пенсіонер у віці 70 років отримує щомісячну виплату в розмірі 10 300 гривень, то йому можуть додати лише 40 гривень. Це межа, щоб загальний рівень виплат не перевищив 10 340 гривень.

Як з'явився граничний показник?

Сума надбавки та пенсії загально не може перевищити показник середньої заробітної плати по Україні. Тобто сума 10 340 гривень 35 копійок не взялася нізвідки. Це якраз і є відповідний показник.

Однак він незмінний від 2020 року, коли ухвалили рішення про доплати за віком. Тоді ж зафіксували розмір середньої зарплати в Україні.

Оскільки в нормативних документах не було правок – інший рівень зарплат не прописаний і граничний показник залишається незмінним.

Що відомо про доплати до пенсій у 2026 році?

Ще один із видів доплат – за особливі заслуги. Виплату нараховують за прожитковим мінімумом (нарахування становить 25 – 35%). Про це пишуть Новини.LIVE.

Через те, що у 2026 році рівень прожиткового мінімуму підвищили до 3 209 гривень – сума надбавки становитиме 597 – 908 гривень.

Зверніть увагу! У 2025 році прожитковий мінімум становив 2 920 гривень, що на 289 гривень менше, ніж у 2026.

Якщо пенсіонер має право на кілька доплат до пенсії – нараховуватимуть лише одну, найбільшу за розміром.

Що потрібно знати про пенсії у 2026 році?