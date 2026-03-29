Пенсія після 70 зростає: кому нарахують додаткові 3600 гривень за рік

Після 70 років частина пенсіонерів може отримувати додаткові виплати до пенсії. Розмір надбавки може сягати кількох тисяч гривень на рік, що може суттєво покращити фінансовий стан багатьох українців.

Хто отримає 3600 гривень від держави до пенсії?

В українській системі пенсійного забезпечення діє механізм вікових надбавок, який передбачає поступове збільшення виплат із досягненням певного віку, пише Пенсійний фонд.

Цікаво Різниця може бути суттєвою: які доплати та пільги мають військові до пенсії

Після 70 років пенсіонерам встановлюється щомісячна доплата у розмірі 300 гривень, що в річному вимірі становить 3 600 гривень додаткового доходу.

Довідково! Ця надбавка є частиною державної політики підтримки осіб старших вікових груп та нараховується автоматично.

Разом із цим, після досягнення 75 років розмір вікової доплати зростає до 456 гривень на місяць. Водночас варто враховувати, що це не окреме нарахування "зверху", а перегляд загальної суми надбавки, яка вже включає попередні 300 гривень.

Таким чином, фактичне підвищення після 75 років становить додаткові 156 гривень щомісяця. Після 80 років розмір вікової доплати збільшується ще на 114 гривень, що відображає послідовний підхід до підтримки осіб похилого віку.

Чи усім нараховують вікові доплати?

Надбавки за віком призначаються автоматично, без необхідності звернення до органів Пенсійного фонду. Однак їх отримання залежить від дотримання низки критеріїв. Зокрема, загальний розмір пенсійної виплати не повинен перевищувати встановлений поріг (у 2026 році це 10 340 гривень).

Важливо! Якщо після нарахування надбавки цей рівень перевищується, її розмір коригується.

Окреме обмеження стосується працюючих пенсіонерів: для них вікові доплати не застосовуються до моменту припинення трудової діяльності. Це пов’язано з тим, що механізм надбавок спрямований передусім на осіб, які не мають додаткових джерел доходу.

Які є інші види доплат до пенсії?