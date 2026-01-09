Пенсії у 2026 році: які надбавки передбачені для тих, кому за 70

У державний бюджет на 2026 рік заклали пенсійне забезпечення на 123 мільярди гривень більше, аніж у попередньому році. Це передбачає підвищення мінімальних виплат, індексацію, а також різні надбавки та доплати.

Який розмір надбавки до пенсії після 70 років?

Наприклад, з 1 січня в Україні вже зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на закон про держбюджет на 2026 рік.

Дивіться також Зростання мінімальної й максимальної пенсії в Україні: кому підвищили виплати у 2026 році

Отже, мінімальна пенсія в Україні стала вищою на 234 гривні – розмір такої виплати тепер складає 2 595 гривень.

Зростуть і деякі надбавки, пов'язані з розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Однак доплати, передбачені для українців віком з 70 років, залишаються без змін:

від 70 до 75 років – 300 гривень ;

; від 75 до 80 років – 456 гривень ;

; віком від 80 років – 570 гривень.

Компенсаційну доплату починають нараховувати від досягнення цього віку – після дня народження. Тож за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів.

Зверніть увагу! Людина може отримати лише одну доплату, оскільки їх не сумують. Наприклад, якщо ви отримували додаткові 300 гривень, то після 75-річного віку розмір виплати зросте лише на 156 гривень – до 456 гривень.

Також у пенсійному фонді попередили про одну умову для отримання компенсаційної доплати. Право на неї мають лише ті громадяни, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10340,35 гривні.

Які ще надбавки до пенсії можна отримати?