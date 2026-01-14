У Лондоні вигадали спосіб, як використати російську нафту для підтримки України

Велика Британія не просто прагне посилити боротьбу із "тіньовим флотом" Росії, який допомагає їй торгувати в обхід санкцій. Лондон хоче використати підсанкційну нафту на фінансування України.

Як російську нафту використають для України?

Наразі в уряді розглядають можливість конфіскації нафти із "тіньових" танкерів Москви, передає 24 Канал з посиланням на The Times.

Дивіться також США готові зупиняти судна "тіньового флоту" з венесуельською нафтою будь-де, – Пентагон

За задумом, кошти від продажу цієї сировини, хочуть спрямувати на підтримку України. Це дозволить не лише скоротити прибутки Москви, які йдуть на фінансування її воєнної машини, але й надати необхідні ресурси Києву.

Це мало б подвійний ефект для російської воєнної машини — ми не лише позбавляли б її незаконних доходів від війни, а й знаходили б спосіб допомогти фінансувати український опір, – зауважили в уряді.

Джерела визначають, що поки незрозуміло, наскільки реалістичною виявить ця ініціатива.

Однак на цьому тлі Велика Британія вже планує залучити спецназ до штурму суден російського "тіньового флоту", щоб посилити тиск на російську економіку. Елітні підрозділи британських військових зможуть висаджуватися на кораблі з гелікоптерів та захоплювати їхні екіпажі.

Важливо! За даними The Times, уряд країни вже знайшов правові підстави для таких операцій спецназу, що загрожує сотням нелегальних танкерів "тіньового флоту".

Які танкери можуть потрапити під приціл?

Під приціл британських військових вже можуть потрапити два танкери "тіньового флоту", які вже знаходяться під санкціями Лондона – Spring Fortune і Range Vale. Вони мають бути у Ла-Манші в середу, 14 січня.

Spring Fortune потрапив під санкції Великої Британії у травні 2025 року за діяльність, спрямовану на дестабілізацію України або підтримку російського уряду.

До Range Vale застосували обмеження у 2024 році. Судно задіяне в експорті нафти з російських портів, зокрема в Балтійському морі.

Обидва танкери неодноразово змінювали назви та прапори країн, під якими ходили – від Островів Кука до Гондурасу.

Тепер вони везуть сиру нафту під фальшивими прапорами Камеруну й Зімбабве. Відтак, британський спецназ може здійснити на них рейди за Законом про санкції та боротьбу з відмиванням коштів.

Зауважте! За інформацією джерел, наразі у Великій Британії відстежують щонайменше ще три нафтові танкери, які підозрюють у причетності до "тіньового флоту" Росії. Вони рухаються через Атлантику у бік Європи, що дає можливість для їх захоплення.

Які судна "тіньового флоту" вже захопили?