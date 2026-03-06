"Українці залишаться без грошей": Орбан видав нові погрози через "Дружбу"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову погрожує Києву через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". Політик обіцяє зупинити усі важливі постачання і залишити українців без грошей.

Чим погрожує Орбан Україні?

Про це Орбан розповів в інтерв'ю програмі "Доброго ранку, Угорщина!" на радіо Kossuth, пише Magyar Nemzet.

Дивіться також Поки Орбан кидає звинуваченнями: Шмигаль розповів, у якому насправді стані нафтопровід "Дружба"

Прем'єр знову повторив, що з нафтопроводом "Дружба" нібито немає технічних проблем, які могли б завадити постачанню нафти до Угорщини. За його словами, причина зупинки транзиту полягає у політичному рішенні української влади

Україна взяла на себе міжнародні зобов’язання щодо транзиту, але попри це шантажує Угорщину,

– заявив він.

Тому Орбан пригрозив тиснути на Україну, доки постачання нафти трубопроводом не відновляться.

Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини Поки порядок не буде відновлено, ми не поступимося. Ми зупинили постачання бензину й дизеля і, якщо буде потрібно, зупинимо й інші важливі для них речі.

Він додав, що Угорщина буцімто одночасно стикається з двома проблемами – війною на Близькому Сході та блокадою постачання нафти. Але Орбан впевнений, що гірше від того буде українцям.

Українці швидше залишаться без грошей, ніж ми без нафти,

– наголосив прем'єр.

Зауважте! Нафтопровід "Дружба" постраждав через російську атаку наприкінці січня 2026 року. Тоді через пошкодження на нафтоперекачувальній станції "Броди" транзит російської нафти до Угорщини призупинився.

Чим ще погрожує Орбан Україні?

До того ж Орбан підкреслив, що Угорщина не підтримуватиме жодних рішень ЄС на допомогу України, доки вона не відновить транзит нафти, передбачений міжнародною угодою.

Тобто Будапешт і надалі блокуватиме 20-й пакет санкцій проти Росії та кредит Євросоюзу у розмірі 90 мільярдів євро. На думку прем'єра, країна користується своїм правом у цих питаннях.

Будь-хто, хто хоче надати позику за рахунок бюджету ЄС, повинен отримати нашу згоду. Ми маємо право сказати "так" або "ні". Це не привілей, а наше законне право. Ми приймаємо рішення, виходячи з інтересів Угорщини,

– додав Орбан.

Важливо! Наприкінці лютого Угорщина заблокувала рішення Євросоюзу про надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Вето наклав угорський посол при ЄС, пише Financial Times. Тоді ж Будапешт виступив проти нових санкції для Москви.

Що відомо про нафтопровід "Дружба"?