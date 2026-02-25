Пошкодження нафтопроводу "Дружба": Україна надіслала лист Євросоюзу

У припиненні транзиту російської нафти в Європу через нафтопровід "Дружба" винен Кремль. Саме Росія пошкодила обладнання.

Що повідомила Україна Євросоюзу про нафтопровід "Дружба"?

Водночас ультиматуми та погрози щодо України деякими державами-членами Євросоюзу внаслідок ситуації є неприпустимими, про що йдеться в документі "Позиція України щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба".

Читайте також Довелося піти на крайні заходи: Словаччина та Угорщина зробили неочікуваний крок

Лист надіслали до засідання Координаційної групи ЄС з питань нафти та нафтопродуктів. У ньому Київ повідомив, що не сприймає тиск з боку деяких держав, що є членами Європейського Союзу, щодо нафтопроводу "Дружба".

Повна відповідальність за припинення транзиту нафти трубопроводом "Дружба" лежить виключно на Російській Федерації як наслідок її терористичної атаки проти критичної інфраструктури України,

– йдеться в документі.

У листі Україна також наголосила, що 27 січня 2026 (внаслідок цілеспрямованої атаки Росії) були завдані пошкодження об'єктам ключової нафтоперекачувальної станції в районі міста Броди, зокрема й обладнанню нафтопроводу "Дружба".

Київ прагне звернутися уваги на неприпустимість ультиматумів та політичного тиску з боку окремих держав ЄС, зокрема погрози:

припинити постачання дизельного пального та електроенергії;

заблокувати допомогу ЄС та санкції проти Росії.

Україна вважає, що такі дії грають на руку Росії, а також суперечать принципам енергетичної солідарності ЄС. Також у листі вказано, що Україна "зацікавлена у якнайшвидшому відновленні транзиту".

Важливо! Водночас джерела "РБК-Україна" розповіли, що інформація про завершення ремонтних робіт і відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російської атаки 27 січня, не відповідає дійсності. Наразі Київ не надав Словаччині жодної інформації про відновлення транзиту найближчим часом.

Що ще відомо про ситуацію?