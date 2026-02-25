Пошкодження нафтопроводу "Дружба": Україна надіслала лист Євросоюзу
- Україна звинуватила Росію у пошкодженні нафтопроводу "Дружба", що призвело до припинення транзиту нафти до Європи.
- У листі до ЄС Україна назвала неприпустимими ультиматуми та тиск з боку деяких країн-членів ЄС, які погрожують припиненням постачання дизельного пального та електроенергії.
У припиненні транзиту російської нафти в Європу через нафтопровід "Дружба" винен Кремль. Саме Росія пошкодила обладнання.
Що повідомила Україна Євросоюзу про нафтопровід "Дружба"?
Водночас ультиматуми та погрози щодо України деякими державами-членами Євросоюзу внаслідок ситуації є неприпустимими, про що йдеться в документі "Позиція України щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба".
Лист надіслали до засідання Координаційної групи ЄС з питань нафти та нафтопродуктів. У ньому Київ повідомив, що не сприймає тиск з боку деяких держав, що є членами Європейського Союзу, щодо нафтопроводу "Дружба".
Повна відповідальність за припинення транзиту нафти трубопроводом "Дружба" лежить виключно на Російській Федерації як наслідок її терористичної атаки проти критичної інфраструктури України,
– йдеться в документі.
У листі Україна також наголосила, що 27 січня 2026 (внаслідок цілеспрямованої атаки Росії) були завдані пошкодження об'єктам ключової нафтоперекачувальної станції в районі міста Броди, зокрема й обладнанню нафтопроводу "Дружба".
Київ прагне звернутися уваги на неприпустимість ультиматумів та політичного тиску з боку окремих держав ЄС, зокрема погрози:
- припинити постачання дизельного пального та електроенергії;
- заблокувати допомогу ЄС та санкції проти Росії.
Україна вважає, що такі дії грають на руку Росії, а також суперечать принципам енергетичної солідарності ЄС. Також у листі вказано, що Україна "зацікавлена у якнайшвидшому відновленні транзиту".
Важливо! Водночас джерела "РБК-Україна" розповіли, що інформація про завершення ремонтних робіт і відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російської атаки 27 січня, не відповідає дійсності. Наразі Київ не надав Словаччині жодної інформації про відновлення транзиту найближчим часом.
Що ще відомо про ситуацію?
- Опозиційна партія SaS у Словаччині розкритикувала прем'єра країни Роберта Фіцо за зупинку постачання електроенергії в Україну. Зокрема партія планує подати кримінальні заяви в прокуратуру.
- Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт планує посилити охорону критичної інфраструктури. Ба більше, він додав, що Україна нібито готує подальші дії для порушення роботи угорської енергетичної системи.