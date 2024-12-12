Кабмін погодив склад Наглядової ради Укренерго: хто увійшов до списку

12 грудня 2024, 11:04
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Автор: Валерія Моргун

Кабінет Міністрів України погодив кандидатури 3 членів Наглядової ради НЕК "Укренерго" від держави. Це відбулося розпорядженням №1232-р від 10 грудня 2024 року.

Що відомо про Наглядову раду Укренерго

До Наглядової ради обрано чотирьох незалежних членів і трьох представників держави, пише 24 канал з посиланням на Укренерго.

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Наглядову раду "Укренерго" сформовано відповідно до міжнародних стандартів та принципів корпоративного управління,
— розказав Міністр енергетики Герман Галущенко.

Він наголосив, що Наглядової ради увійшли професіонали з "високим авторитетом і багаторічним управлінським досвідом", тому очікується що вони разом з Правлінням НЕК "Укренерго" докладуть всіх необхідних зусиль для забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми. Вся їхня робота буде відбуватися в умовах воєнного стану та викликів, спричинених російськими атаками на енергетичний сектор.

Зокрема склад Наглядової ради "Укренерго" сформовано з урахуванням ключових компетенцій. Вони важливі для ефективного реагування на поточні виклики та успішної реалізації стратегічних завдань компанії.

Хто увійшов до складу Наглядової ради

Загалом Наглядова рада НЕК "Укренерго" складається з 7 осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави.

Можна констатувати, що оновлений персональний склад Наглядової ради сформований повністю,
— йдеться у дописі компанії.

Нова наглядова рада складається із чотирьох незалежних членів, якими стали:

  • Луїджі де Францискі;
  • Єппе Себастьян Кофод;
  • Ян Генрік Монтелл;
  • Патрік Роланд Грейхен.

Представниками держави Міненерго стали:

  • Юрій Бойко;
  • Анатолій Гулей;
  • Олексій Нікітін.