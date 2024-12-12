Что известно о Наблюдательном совете Укрэнерго
В Наблюдательный совет избраны четыре независимых члена и три представителя государства, пишет 24 канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Наблюдательный совет "Укрэнерго" сформирован в соответствии с международными стандартами и принципами корпоративного управления,
- рассказал Министр энергетики Герман Галущенко.
Он отметил, что в Наблюдательный совет вошли профессионалы с "высоким авторитетом и многолетним управленческим опытом", поэтому ожидается что они вместе с Правлением НЭК "Укрэнерго" приложат все необходимые усилия для обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы. Вся их работа будет происходить в условиях военного положения и вызовов, вызванных российскими атаками на энергетический сектор.
В частности состав Наблюдательного совета "Укрэнерго" сформирован с учетом ключевых компетенций. Они важны для эффективного реагирования на текущие вызовы и успешной реализации стратегических задач компании.
Кто вошел в состав Наблюдательного совета
В целом Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" состоит из 7 человек: четырех независимых членов избранных по результатам конкурса и трех представителей государства.
Можно констатировать, что обновленный персональный состав Наблюдательного совета сформирован полностью,
- говорится в заметке компании.
Новый наблюдательный совет состоит из четырех независимых членов, которыми стали:
- Луиджи де Франциски;
- Еппе Себастьян Кофод;
- Ян Генрик Монтелл;
- Патрик Роланд Грейхен.
Представителями государства Минэнерго стали:
- Юрий Бойко;
- Анатолий Гулей;
- Алексей Никитин.