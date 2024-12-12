Що відомо про Наглядову раду Укренерго
До Наглядової ради обрано чотирьох незалежних членів і трьох представників держави, пише 24 канал з посиланням на Укренерго.
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Наглядову раду "Укренерго" сформовано відповідно до міжнародних стандартів та принципів корпоративного управління,
— розказав Міністр енергетики Герман Галущенко.
Він наголосив, що Наглядової ради увійшли професіонали з "високим авторитетом і багаторічним управлінським досвідом", тому очікується що вони разом з Правлінням НЕК "Укренерго" докладуть всіх необхідних зусиль для забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми. Вся їхня робота буде відбуватися в умовах воєнного стану та викликів, спричинених російськими атаками на енергетичний сектор.
Зокрема склад Наглядової ради "Укренерго" сформовано з урахуванням ключових компетенцій. Вони важливі для ефективного реагування на поточні виклики та успішної реалізації стратегічних завдань компанії.
Хто увійшов до складу Наглядової ради
Загалом Наглядова рада НЕК "Укренерго" складається з 7 осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави.
Можна констатувати, що оновлений персональний склад Наглядової ради сформований повністю,
— йдеться у дописі компанії.
Нова наглядова рада складається із чотирьох незалежних членів, якими стали:
- Луїджі де Францискі;
- Єппе Себастьян Кофод;
- Ян Генрік Монтелл;
- Патрік Роланд Грейхен.
Представниками держави Міненерго стали:
- Юрій Бойко;
- Анатолій Гулей;
- Олексій Нікітін.