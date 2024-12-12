Що відомо про Наглядову раду Укренерго

До Наглядової ради обрано чотирьох незалежних членів і трьох представників держави, пише 24 канал з посиланням на Укренерго.

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Наглядову раду "Укренерго" сформовано відповідно до міжнародних стандартів та принципів корпоративного управління,

— розказав Міністр енергетики Герман Галущенко.

Він наголосив, що Наглядової ради увійшли професіонали з "високим авторитетом і багаторічним управлінським досвідом", тому очікується що вони разом з Правлінням НЕК "Укренерго" докладуть всіх необхідних зусиль для забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми. Вся їхня робота буде відбуватися в умовах воєнного стану та викликів, спричинених російськими атаками на енергетичний сектор.



Зокрема склад Наглядової ради "Укренерго" сформовано з урахуванням ключових компетенцій. Вони важливі для ефективного реагування на поточні виклики та успішної реалізації стратегічних завдань компанії.

Хто увійшов до складу Наглядової ради

Загалом Наглядова рада НЕК "Укренерго" складається з 7 осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави.

Можна констатувати, що оновлений персональний склад Наглядової ради сформований повністю,

— йдеться у дописі компанії.

Нова наглядова рада складається із чотирьох незалежних членів, якими стали:

Луїджі де Францискі;

Єппе Себастьян Кофод;

Ян Генрік Монтелл;

Патрік Роланд Грейхен.

Представниками держави Міненерго стали: