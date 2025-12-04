Важливий крок: уряд розпустив наглядові ради державних енергетичних компаній

Ввечері середи, 3 грудня, уряд ухвалив рішення, яке продовжує кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сфері. Зокрема ініціювали невідкладно припинити повноваження суттєвої частини наглядових рад ключових державних енергетичних компаній.

Що відомо про розпуск наглядових рад енергетичних компаній?

Їх перелік оголосила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє 24 Канал з посиланням на її Telegram.

Серед компаній:

ТОВ "Оператор ГТС України"; ПАТ "Центренерго"; АТ "Українські розподільні мережі"; АТ "Енергетична компанія України"; АТ "Оператор ринку"; АТ "Українські енергетичні машини".

Також Кабінет міністрів затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових. Нові члени наглядових рад зазначених компаній мають бути обрані вже до кінця грудня.

Третє. Уряд доручив Міністру оборони провести перезавантаження наглядових рад у підприємствах оборонного сектору. Очікую регулярних звітів,

– написала Свириденко.

Зауважте! Свириденко наголосила, що перезавантаження наглядових рад – важливий крок, оскільки саме члени наглядових рад відповідають за стратегічне управління та контроль за внутрішніми процесами компанії.

Нагадаємо, що також вчора український президент Володимир Зеленський оголосив про припинення повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній.

Обговорили з Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко кадрове перезавантаження в енергетичній сфері. Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління,

– зазначив Зеленський.

Також український лідер доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері.

Зверніть увагу! Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків.

Що ще відомо про аудит?