В Україні підвищили напругу в розетках: чи вплинуть зміни на суми в платіжках

З 1 липня напруга в розетках змінилася з 220 вольтів до 230. У ДТЕК розповіли, як це вплине на побутову техніку українців і чи збільшаться суми в платіжках за світло.

Чому змінили напругу в розетках

Зміна напруги в розетках – частина системних змін, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Дивіться також Пенсії, штрафи, ціни та індексація зарплати: що зміниться для українців із 1 липня

Понад три роки українська енергосистема працює синхронно з європейською, тому щоб гармонізувати норми змінили напругу – 230/400 вольтів замість колишніх 220/380 вольтів.

Допустиме відхилення за новим стандартом встановили на рівні від -10% до +10% від номінального значення (тобто 207-253 вольтів). У разі виходу напруги варто звертатися до ОСББ, керуючої компанії чи ДТЕК – проблему мають усунути за 15 робочих днів.

На що вплине зміна напруги в розетках

У ДТЕК повідомили, що через підвищення напруги хвилюватися через побутову техніку не потрібно. Більшість із приладів не лише витримують, але й розраховані на напругу у 230 вольтів, бо виготовлені за стандартами ЄС.

Нововведення навіть має зменшити потребу в стабілізаторах, тобто дозволить заощадити кошти й зменшити втрати енергії. Так само перехід не вплине на суми в платіжках, оскільки споживачі платять не за напругу, а за фактично спожиту електроенергію, тобто кіловат-години.

Напруга – це просто тиск у системі, а не кількість електрики. Жодних нових цифр у квитанціях через це не буде,

– пояснюють у ДТЕК.

Також перехід на 230 вольтів не обмежує побутову активність споживачів – це означає, що вони й надалі можуть користуватися необхідною кількістю електроприладів.