Нова ініціатива Кремля: як Москва хоче заробити на населенні країни

Сім російських суб’єктів прагнуть запустити "народні облігації". Йдеться про ще один спосіб витягнути гроші з кишень простих росіян.

Як Кремль планує "заробити" на росіянах?

Формально мова йде про фінансування інфраструктурних і соціальних проєктів, а також часткове закриття дефіцитів регіональних бюджетів, але фактично – про нестачу ресурсів, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

До пілотного кола потрапили переважно дотаційні регіони далекого сходу:

Хабаровський, Камчатський і Приморський краї, Магаданська та Амурська області; Чукотський автономний округ; Якутія.

Пропозицію подають так:

фіксована дохідність без ринкової волатильності;

ставка не нижча за банківські депозити, або навіть – до 16–17% річних;

мінімальний вхід від 1 тисячі рублів.

Ба більше, обіцяють максимально спростити купівлю – через онлайн-платформи без брокерських рахунків, із повною цифровою ідентифікацією. Обсяг одного випуску обмежують до 1 мільярдів рублів.

Саме надмірна "щедрість" умов традиційно є сигналом підвищених ризиків – російська влада неодноразово використовувала подібні схеми, перекладаючи фінансові проблеми на громадян,

– пояснили у розвідці.

Слід звернути увагу на те, що відсутня жорстка цільова прив’язка залучених коштів. Тобто гроші можуть "піти" куди завгодно: від ЖКГ і транспорту до освіти й медицини.

Це допоможе тимчасово зменшити "бюджетні діри" та зменшити тиск на банківську систему. Але у довшій перспективі – зафіксує погіршення фінансового стану регіонів. Дефіцити будуть й надалі збільшуватися, а надходження від збільшення ПДВ падатимуть.

Зверніть увагу! Російська влада знову звертається до населення за грішми, маскуючи кризу "привабливими обіцянками".

Нагадаємо, що грошей в Москви немає через війну проти України. Про це зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Якщо в перші роки повномасштабної війни російська пропаганда ще намагалася вдавати, ніби грошей вистачає і "все йде за планом", то тепер навіть представники влади вже не приховують реальності,

– йдеться у повідомленні.

Річ у тім, що бойові дії виснажують Росію. Але населенню відкрито пропонують "потерпіти".

