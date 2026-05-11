Населення Росії стає все біднішим. Чимало простих росіян вже постійно живуть у кредит до зарплати.

Що наразі відбувається у Росії?

І це попри офіційні заяви Кремля про успіхи у зниженні рівня бідності, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Згідно з інформацією, реальні економічні показники свідчать про протилежну ситуацію. Наразі у країні зростає боргове навантаження населення, падає купівельна спроможність, поглиблюється розрив між офіційною статистикою та фактичним рівнем життя.

Ба більше, загальна заборгованість росіян становить близько 45 трильйонів рублів. Якщо раніше кредити брали на великі покупки, то тепер для покриття базових витрат.

Зверніть увагу! Офіційно рівень бідності оцінюється приблизно у 6,5% населення.

Але цей показник базується на заниженому прожитковому мінімумі. Це близько 17 тисяч рублів.

Водночас росіяни вважають межею бідності дохід утричі вищий, ніж 17 тисяч. Це приблизно 50 тисяч рублів на особу.

Це свідчить про традиційне суттєве замовчування Кремлем масштабів проблеми,

– йдеться у тексті.

Ситуацію погіршують ще рівень інфляції, західні санкції та мілітаризація економіки. У зв'язку з цим базові витрати для населення менш передбачувані.

Тому навіть ті домогосподарства, які формально не вважаються бідними, стають фінансово вразливими. Таким чином, зростає кількість самозайнятих. Це понад 15 мільйонів осіб (або +26,8% за 2025 рік).

Проте експерти наголошують: це не свідчення підприємницької активності, а радше вимушений крок для виживання,

– додали у розвідці.

Населення "переходить" у самозайнятість через брак гідних вакансій, низький рівень зарплат та небажання бізнесу розширювати штат.

У березні російські ЗМІ вже писали, що росіяни переходять у режим економії. Наприклад, знижується попит на товари не першої потреби.

Крім того, люди переходять на дешевші продукти. А серед гаджетів обирають не новинки й флагмани, а старі моделі та бюджетні бренди. Про це йшлося у матеріалі "The Moscow Times".

Важливо! Як зазначає медіа, реальний рівень бідності в Росії може бути в рази вищим, ніж показує офіційна статистика.

Нагадаємо, що Євросоюз вже готує нові обмеження для Росії. Мова йде про 21-й пакет санкцій. Під ударом опиняться російські банки, фінансові установи, військово-промислові компанії, тіньовий флот тощо. Крім того, планують повернутися до санкцій, які раніше блокував Віктор Орбан.

Експерт Сергій Фурса зазначав, що наразі у Росії немає обвалу ВВП. Однак фіксується його зниження. Крім того, відбувається стагнація економіки.

Також Фурса пояснив, що якщо говорити про завершення війни в Україні, то слід дивитися саме на російський бюджет. За його словами, саме там знаходиться "смерть Кащєєва". Тобто це впливає на здатність Кремля фінансувати бойові дії.