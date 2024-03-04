Десь дорожчає, а десь дешевшає: яка вартість долара на початку березня

За вихідні американська валюта додала в ціні в банках та на чорному ринку. Водночас в обмінниках спостерігається спад вартості – валюта втратила понад 30 копійок, євро також суттєво подешевшало.

Курс валют у банках

Станом на ранок 4 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,02 гривні (+2 копійки проти 1 березня), а продаж – 38,55 гривні (+3 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,25 гривні (-5 копійок), а продаж – в середньому за 41,90 гривні (-4 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,50 гривні (+13 копійок), а продаж – 38,60 гривні (+11 копійок).

(+13 копійок), а продаж – (+11 копійок). Євро купують за 41,80 гривні (+10 копійок), а продають за 41,96 гривні (+11 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,95 гривні (-33 копійки), а продаж – 38,65 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-33 копійки), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,27 гривні (-22 копійки), а продаж – 42,12 гривні (+21 копійка).

Курс цього тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, з 4 по 10 березня варто очікувати, що на валютному ринку відбудуться коливання, але несуттєві. Відтак, змін не прогнозується.

З огляду на економічні фактори та роль регулятора, імовірно, валютний ринок не буде "штормити". Співвідношення попиту та пропозиції на безготівковому ринку буде контролюватися обсягами валютних інтервенцій,

– додає банкір.

Курсові зміни впродовж цього тижня будуть такими:

міжбанк – 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро,

– 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро, щодо готівкового ринку – 38 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

На ринку спостерігатиметься часта зміна курсу у різних напрямках, втім це не будуть суттєві зміни.

Банкір Тарас Лєсовий також додав, що чинники, які впливатимуть на курс, – будуть незмінні. Тобто, окрім суто економічних, на ринок впливатимуть непрямі чинники війни, зокрема:

події на фронті;

рівень суспільних настроїв;

протидія терористичним ракетним і БпЛА-атакам.