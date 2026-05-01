Щонайменше мільярди доларів: Зеленський озвучив "наслідки далекобійних санкцій"

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо українських ударів по НПЗ Росії. Згідно з його словами, за підсумками цього квітня далекобійні санкції вийшли на новий рівень.

Скільки втратила Росія через удари України по НПЗ?

Також він назвав суму коштів, яку втратила Москва на тлі атак, про що йдеться у соціальних мережах Володимира Зеленського.

Таким чином, санкції вийшли на новий рівень:

скорочення російського нафтового прибутку; дистанція ударів; інтенсивність атак.

Зеленський пояснив, що досягається не тільки сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою обʼєкта. Або принаймні відчутне скорочення його роботи.

Згідно з його словами, Росія втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями. Але це "найскромніші оцінки".

Володимир Зеленський Президент України Вдячний усім нашим воїнам Сил оборони України, які разом із СБУ та нашими розвідками забезпечують цей результат. Будемо масштабувати напрямок наших далекобійних систем. Готуємо рішення.

Нагадаємо, що Сили оборони України з початку повномасштабної війни у 2022 році "збільшили дальність deep strike" по глибокому тилу Росії. Мова йде про "зростання" у понад 2,5 раза. Про це писали у Міноборони.

Наприклад, на початку війни, у 2022 році, вдалося уразити воєнний обʼєкт приблизно за 630 кілометрів. Але наразі далекобійні засоби нищать ворога на відстані близько 1 750 кілометрів.

Важливо! У лютому поточного року підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони уразили Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі, який перебуває на відстані приблизно 1 750 км від державного кордону.

Цікавий факт: Володимир Зеленський раніше повідомляв, що міжнародні партнери закликали Україну не бити по російській інфраструктурі. Причиною є зокрема війна в Ірані, яка створила енергетичну кризу у світі.

Ми отримували сигнали від партнерів, що через цю ситуацію на Близькому Сході, можливо, не варто атакувати певну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру Росії,

– розповів український лідер.

Водночас він додав, що відмовив партнерам. Про це йдеться в інтерв'ю Зеленського для Newsmax,

Він зазначив, що Україні ніхто не пропонував енергетичного перемир’я. Проте Київ відкритий до цієї пропозиції.

Зауважте! Якщо Росія буде атакувати, ми Україна відповідатиме будь-яким способом.

Що ще слід знати про удари по НПЗ?

Володимир Зеленський раніше розповідав, що розвідка зафіксувала оновлений рівень російських експортних втрат від українських "далекобійних санкцій". Однак наголосив: інформація може бути дещо занижена. Отже, порт Приморськ втратив 13% навантаження, Новоросійськ – 38%, а Усть-Луга 43%. Зокрема Україна планує продовжувати свою тактику.

Співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн розказав, що підвищення ціни на нафту змусило Україну діяти креативно. Таким чином, зменшується кількість коштів, які Кремль може використати на війну. Зокрема частина російської інфраструктурної мережі перебуває поза зоною досяжності української зброї. Але на заході Росії це вже перетворюється на серйозну проблему.