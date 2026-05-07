Національний кешбек за березень: з'явилась інформація про нарахування виплат

Починаються нарахування "Національного кешбеку" за березень 2026 року. Українці почнуть отримувати кешбек з четвера, 7 травня. Майже 4,8 млн українців отримають кошти за покупки.

Що відомо виплати кешбеку?

Цього разу також вперше надійде кешбек за пальне, про що повідомили у Дії.

Ним скористалися вже понад 2 мільйони українців з 20 березня. Саме з цієї дати діє програма.

Нагадаємо, що тепер можна отримати 15% або 5% "нацкешбеку" – залежно від категорії товару. Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Як саме це відбувається? У відомстві надали пояснення:

15% нараховуватимуть за купівлю непродовольчих товарів українського виробництва, а також сирів (твердих та м’яких), а ще деяких видів бакалії;

5% – за більшість продуктів харчування (крім вказаних вище та підакцизних товарів), а також на товари аптечні, для саду та городу.

Згідно з інформацією, за існування програми майже 4,9 мільйона українців стали її учасниками. Виплачено було понад 6,7 мільярда гривень кешбеку.

Зверніть увагу! Українцям не потрібно проходити повторну реєстрацію або змінювати налаштування. Нові правила застосовуються автоматично.

Що ще варто знати про програму "Нацкешбек"?

У застосунку Дія можна відстежувати суму кешбеку, який вже нарахували. Також є змога переглянути, за яку саме покупку людина його отримала. Через сканер штрихкодів у магазині можна перевірити, чи є товар учасником програмі та який відсоток кешбеку буде нарахований. Кошти надходитимуть на картку Національний кешбек, як це було раніше. Ознайомитися з переліком товарів та виробників можна на сайті "Зроблено в Україні".

Важливо! Кешбек можна витратити на чималу кількість послуг. Наприклад, на оплату комуналки чи продуктів харчування (саме українського виробництва, крім підакцизних товарів), українських лікарських засобів та книг, зробити благодійні внески тощо.

Водночас міністр економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів під час презентації результатів дослідження функціонування програми "Національний кешбек" розказував, що уряд бачить дуже крутий ефект від програми.

Ми бачимо перехід споживання на українську продукцію,

– сказав Кіндратів.

Він додав, що українська продукція, яка куплена в Україні, повертається майже у розмірі 40%. Вона повертається саме через податки різного типу в різні бюджети.

Що ще варто знати про кешбек українцям?

Нагадаємо, що програму "Нацкешбек" продовжили. Вона буде доступною на період дії воєнного стану. Але програма діятиме не довше, ніж до 30 квітня 2028 року.

Водночас є новини щодо паливного кешбеку. Річ у тім, що програма мала завершитися 1 травня. Але уряд продовжив її дію до 31 травня поточного року.

Проте ліміт повернення змінили. Тепер він становить 500 гривень на одну людину. Раніше ліміт був у розмірі 1 тисячі гривень.

Наразі уряд повертає 15% вартості за дизель, 10% – за бензин та 5% – за автогаз.