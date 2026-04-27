Поспішіть використати гроші – нацкешбек можуть скасувати вже незабаром

Державна програма "Національний кешбек" дозволяє українцям частково повертати витрачені гроші – за покупки товарів українського виробництва та окремі послуги. Однак уже незабаром виплати за нею можуть зупинити.

Коли скасують "Національний кешбек"?

24 Канал розповідає – до якого часу потрібно використати кошти, і чи означає це автоматичне згортання програми.

Попередні зміни до умов програми український Кабмін вніс ще 22 листопада 2025 року. Відповідно до постанови, нарахування кешбеку припинять уже з 1 травня 2026 року. Щоправда, кошти за квітень ще продовжать надходити на рахунки українців у травні.

Окрім того, гроші на спеціальному рахунку необхідно використати до 30 червня 2026 року, йдеться на сайті "Зроблено в Україні". Тож в українців для цього залишилося трохи більше, аніж місяць.

Однак, за словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва в інтерв'ю Укрінформу, це технічна дата для використання кешбеку, а не автоматичне згортання програми.

Подальші рішення про продовження або коригування термінів ухвалюватимуть з урахуванням попиту, результативності та бюджетних можливостей,

– зауважив він нещодавно.

Нагадаємо! Програма кешбеку на пальне діятиме до 1 травня 2026 року. Нею вже встигли скористатися 2 мільйони водіїв.

Як можна використати гроші з кешбеку?