Поспішіть використати гроші – нацкешбек можуть скасувати вже незабаром
- Гроші за нацкешбек потрібно використати до 30 червня, однак це не означає автоматичного скасування програми.
- Наразі постанова Кабміну передбачає припинення нарахувань нового кешбеку з 1 травня, але гроші за квітень ще прийдуть на спеціальний рахунок протягом місяця.
Державна програма "Національний кешбек" дозволяє українцям частково повертати витрачені гроші – за покупки товарів українського виробництва та окремі послуги. Однак уже незабаром виплати за нею можуть зупинити.
Коли скасують "Національний кешбек"?
Попередні зміни до умов програми український Кабмін вніс ще 22 листопада 2025 року. Відповідно до постанови, нарахування кешбеку припинять уже з 1 травня 2026 року. Щоправда, кошти за квітень ще продовжать надходити на рахунки українців у травні.
Окрім того, гроші на спеціальному рахунку необхідно використати до 30 червня 2026 року, йдеться на сайті "Зроблено в Україні". Тож в українців для цього залишилося трохи більше, аніж місяць.
Однак, за словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва в інтерв'ю Укрінформу, це технічна дата для використання кешбеку, а не автоматичне згортання програми.
Подальші рішення про продовження або коригування термінів ухвалюватимуть з урахуванням попиту, результативності та бюджетних можливостей,
– зауважив він нещодавно.
Нагадаємо! Програма кешбеку на пальне діятиме до 1 травня 2026 року. Нею вже встигли скористатися 2 мільйони водіїв.
Як можна використати гроші з кешбеку?
- Учасники можуть витратити кошти на поштові та комунальні послуги, харчові продукти, ліки, медичні вироби, книги.
Також передбачена можливість пожертв на благодійність, але зняти зі спеціального рахунку готівку не вдасться.