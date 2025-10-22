Схема на мільйони гривень: викрили злочинців, що привласнювали електроенергію держпідприємств

Національна поліція викрила злочинну групу, яка отримувала кошти внаслідок привласнення електроенергії держпідприємства. Оборудки з легалізації становили понад 11 мільйонів гривень.

Що відомо про викриття злочинців?

Гроші фігуранти відмили через фіктивні компанії, пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Посадовці однієї з таких фірм отримували від кінцевого споживача електроенергії багатомільйонні кошти. А після часткового розрахунку з державним підприємством за поставлену електроенергію спрямовували на рахунки інших підконтрольних фірм та розподіляли між учасниками.

Унаслідок дій держпідприємству завдано збитків на понад 39 мільйонів гривень.

Щоб надати незаконно отриманим коштам вигляд законних, зловмисники створювали фіктивні підприємства, через які проводили удавані безготівкові операції,

– йдеться у повідомленні поліції.

Компанії нібито купували чи продавали товари, послуги одна одній. Проте жодної діяльності насправді не здійснювали.

Через рахунки таких підприємств переступники перевели понад 11,5 мільйона гривень, легалізуючи частину прибутку. Частину коштів вони переводили в готівку, а решту витрачали на придбання елітних речей та власні потреби.

Зауважте! Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань. Разом вони встановили учасників злочинної групи у повному складі, тобто юристів, бухгалтерів, реєстраторів та осіб, які спеціалізувалися на держреєстрації суб’єктів господарювання.

Що ще розповіли про злочин у Нацполіції?

Організатор підшуковував осіб, які погоджувалися формально стати засновниками або директорами підприємств. Інші ж учасники займалися підготовкою документів та реєстрацією товариств. Водночас бухгалтери забезпечували проведення удаваних фінансових операцій між підконтрольними компаніями.

Під час обшуку за місцями проживання та в автомобілях фігурантів було вилучено:

документи;

комп’ютерну техніку;

мобільні телефони;

чорнові записи;

бухгалтерську звітність;

інші речові докази, що підтверджують організацію фіктивних реєстрацій товариств і легалізацію коштів.

Сімом учасникам групи повідомлено про підозру у створенні або придбанні юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Важливо! За вчинення цих злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Що ще відомо про гучні злочини?

Тимчасово виконуючому обов’язки начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони України оголосили про підозру. Він запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі міста Києва. Про це повідомляє НАБУ.

Для реалізації плану залучив інших осіб, а «послуги» оцінив у 1,3 мільйона доларів США,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! У червні поточного року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. А докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю.

Що ще слід знати про подібні події?