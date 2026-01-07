Компанія Трампа планує побудувати найбільшу у світі електростанцію, але є нюанс
- Компанія Трампа будуватиме найбільшу у світі електростанцію, але тільки в штаті, де переважають республіканці.
- Перша комерційна електростанція на основі термоядерного синтезу в США дасть можливість конкурувати з Китаєм.
Декілька тижнів тому Trump Media and Technology Group оголосила про злиття з атомною енергетичною компанією TAE Technologies. Тепер же нова організація поділилася планами щодо будівництва термоядерної електростанції в США.
Яка вимога є до місця будівництва?
Вона має стати найбільшим об'єктом з виробництва електроенергії у світі. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням New York Post.
Уранці вівторка, 6 січня, американська компанія оприлюднила критерії відбору місця для будівництва нового об'єкта.
Генеральний директор Девін Нуньєс розповів, що вони приймають заявки від урядів штатів і місцевих органів влади. Рішення ухвалять протягом декількох тижнів, а будівництво розпочнеться пізніше цього року. Однак існує одна специфічна умова.
Ми будемо будувати цю станцію тільки в штаті, де переважають республіканці,
– наголосив керівник.
До слова, це буде перша комерційна електростанція на основі термоядерного синтезу в США. За словами Нуньєса, вона дозволить країні конкурувати, наприклад, з Китаєм, що володіє майже необмеженими енергоресурсами.
Також вимоги для місця будівництва передбачають:
- щонайменше 20 акрів (понад 8 гектарів) для розміщення декількох реакторів;
- можливість розподілу енергії мережею;
- близькість до мегаполіса з кваліфікованими кадрами;
- підтримкою з боку місцевої та державної влади;
- можливість дотримання заходів безпеки.
Гендиректор TMTG переконує, що це лише перші кроки до відродження американської енергетики, які мають гарантувати безпечну, чисту й доступну енергію термоядерного синтезу.
Проєкт нібито допоможе зменшити платіжки населення за електроенергію та зміцнить позиції США в "революції" штучного інтелекту.
Довідка: Trump Media and Technology Group (TMTG) – це створена Дональдом Трампом американська медіа-технологічна компанія, яка володіє соціальною мережею Truth Social. Її керівник Девін Нуньєс – член Республіканської партії, колишній член Палати представників США.
Що відомо про інші плани Трампа?
Нагадаємо, раніше американський президент оголосив про будівництво військових кораблів "класу Трампа". Судна водотоннажністю понад 35 тисяч тонн нібито стануть основою "золотого флоту" ВМС США.
Окрім того, через кілька годин після затримання Ніколаса Мадуро Трамп заявив, що "дуже великі" американські нафтові компанії витратять мільярди доларів на відновлення "пошкодженої інфраструктури" Венесуели. Однак самі лідери галузі наразі про свої плани не оголошували.