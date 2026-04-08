Найбільший у світі завод СПГ: що Катар планує щодо нього

Катар наразі активно мобілізує інженерів і працівників. Країна має на меті відновити виробництвр на найбільшому у світі заводі з експорту скрапленого природного газу.

Що відомо щодо найбільшого заводу СПГ у Катарі?

Це сталося після оголошення перемир’я у війні на Близькому Сході, про що пише Bloomberg.

Читайте також Дефіцит не перекрити: війна в Ірані вже знищила СПГ на 5 років для цілої країни

Покращення безпекової ситуації дозволяє обмежену діяльність. Тому на об’єкті проводяться необхідні роботи з технічного обслуговування перед запланованим перезапуском.

Часткове відновлення виробництва може розпочатися вже найближчими днями. Однак незрозуміло, як швидко вдасться наростити обсяги.

Важливо! Для повноцінного відновлення експорту необхідно, щоб судна могли проходити через Ормузьку протоку.

Завод у Рас-Лаффані не працює з початку березня, що спричинило глобальний дефіцит газу. Пошкодження внаслідок ракетного удару минулого місяця вивели з ладу близько 17% річних експортних потужностей Катару на термін до п’яти років. Водночас запуск інших частин цього масштабного комплексу стане важливим кроком до відновлення.

Загальна потужність підприємства становить 77 мільйонів тонн СПГ на рік.

Ціни на газ у Європі продовжили зниження після цієї новини, впавши майже на 20% – до близько 43 євро за мегават-годину.

Раніше цього тижня два танкери зі скрапленим газом із Катару відмовилися від спроб пройти через Ормузьку протоку після того, як не змогли отримати дозвіл від іранської влади.

Хоча США та Іран домовилися про перемир’я в обмін на відкриття протоки, деталі залишаються не до кінця зрозумілими, а позиції сторін повністю не узгоджені,

– йдеться у матеріалі.

Нагадаємо! На початку березня стало відомо, що Катар припинив випуск СПГ через удари двох іранських безпілотників. Про це повідомили у Reuters.

Що ще слід знати про ситуацію з СПГ?