Євро подорожчало: НБУ планує знову змінити курс
- На 28 січня курс євро від НБУ зросте до понад 44 гривень, тоді як курс долара залишатиметься стабільним.
- Анна Золотько прогнозує помірне зростання курсу долара наприкінці тижня, при цьому кінець січня та лютий є сприятливим періодом для гривні.
За вихідні курс євро від НБУ виріс на понад 20 копійок. Водночас на 28 січня ціна європейської валюти перетне позначку у понад 44 гривні. А от курс долара залишатиметься стабільним.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,92 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок проти 24 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,91 гривні. Тобто ціна виросла на 24 копійки.
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Станом на 28 січня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,94 гривні,
- євро – 44,14 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 27 січня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,40 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,20 гривні, продаж – по 42,20 гривні,
- в обмінниках: купівля – 41,61 гривні, продаж – 42,26 гривні.
Прогноз курсу долара
За словами банкірки Анни Золотько у коментарі 24 Каналу, загалом кінець січня та лютий є доволі сприятливим періодом для гривні.
Проте наближення перехідної дати цього тижня може тимчасово посилити попит на іноземну валюту з боку населення.
Крім того, Золотько зауважила, наприкінці цього тижня варто розраховувати на помірне зростання курсу.
Зверніть уваги! Протягом тижня вартість долара у готівковому сегменті буде знаходитися в межах коридору 42,10 – 42,70 гривень за долар.