НБУ підвищив облікову ставку: яка ситуація з рівнем інфляції
- Правління НБУ підвищило облікову ставку.
- Більшість членів монетарного комітету прогнозує, що наприкінці 2025 року облікова ставка буде близько 12%.
Сьогодні, 23 січня, правління НБУ прийняло рішення щодо облікової ставки, за допомогою якої кредити в банках для населення дорожчою або ж дешевшають. Тепер ставка становить 14,5%.
На якому рівні облікова ставка
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики.
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Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до 5%.
За словами Пишного, у 2024 році інфляція сягнула 12%, а ціновий тиск зберігається.
Цікаво! Ще раніше для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що є велика ймовірність підвищення облікової ставки. Все через відчутне прискорення інфляції наприкінці року.
Що таке облікова ставкаРівень облікової ставки є орієнтиром вартості грошей в економіці країни. Тобто якщо облікова ставка росте, тоді валюта коштує дорожче. За цим принципом кредити для населення також стають дорожчими.
Пресбрифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики: дивитись відео
Які були прогнози щодо облікової ставки у 2025 році
Нагадуємо, що у грудні правління НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%. Водночас ще у листопаді двоє членів монетарного комітету зауважили, що у найближчі місяці не прогнозується зниження ставки.
Крім того, НБУ у будь-якому випадку готовий реагувати на ризики для інфляції та потенційне розбалансування очікувань.
Це підкреслить намір НБУ досягти інфляційної цілі у 5% у межах визначеного горизонту політики й зменшить невизначеність для економічних учасників,
– додали у відомстві.
Зверніть увагу! Більшість членів комітету прогнозує, що наприкінці 2025 року облікова ставка складатиме близько 12%.