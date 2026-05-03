Частина українців роками недоотримує пенсію: що не враховує Пенсійний фонд

Частина українців може роками отримувати менші пенсійні виплати через малопомітні нюанси в системі нарахувань. В окремих випадках це призводить до втрати значних сум, про які багато хто навіть не здогадується.

Чому українці масово недоотримують пенсію?

Проблема недоотриманих пенсій має системний характер. Вона пов’язана не лише з економічними обмеженнями, а й із деталями формули, які можуть непомітно зменшувати виплати роками.

На це звертає увагу юрист Михайло Вулах, який спеціалізується на пенсійних спорах. За його словами, ключова проблема полягає в тому, що пенсія на практиці залежить не лише від базових показників, як от стажу, заробітку та умов праці, а й від додаткових факторів, які не завжди є очевидними для самих пенсіонерів.

Зокрема, навіть за однакового стажу і зарплати люди можуть отримувати різні суми через періоди, які враховуються у формулі, або через прив’язку до певних часових параметрів, зокрема року народження.

Зверніть увагу! Окремо експерт акцентує на проблемі обліку доходів до кінця 1990-х років: у низці випадків фактичні заробітки не повністю враховуються, що автоматично зменшує розмір виплат.

Які ще неочевидні фактори можуть впливати на розмір пенсії?

Ще один блок ризиків пов’язаний із втратою документів або ліквідацією підприємств. Якщо підтвердити рівень доходу або стаж неможливо, система застосовує менш вигідні підходи до розрахунку. У результаті людина фактично втрачає частину пенсії, хоча внески свого часу були сплачені.

Окрему критику викликає ситуація з працюючими пенсіонерами. За словами Вулаха, навіть після підвищення доходів або накопичення додаткового стажу перерахунок не завжди відбувається повною мірою. Це створює дисбаланс між внеском і результатом.

Важливо! У Пенсійному фонді України наголошують, що розрахунки здійснюються відповідно до чинного законодавства. Водночас юрист радить кожному пенсіонеру перевіряти свою пенсійну справу: запитувати письмовий розрахунок, аналізувати врахований стаж, заробіток і застосовані коефіцієнти.

Як можна збільшити розмір пенсії самостійно?

Чинна модель розрахунку пенсій в Україні передбачає інструменти, які дають змогу вплинути на підсумковий розмір виплат. Один із таких механізмів це виключення з розрахунку періодів із низьким рівнем доходу.

Важливо! Це виняток із правил, а передбачена законом опція, яка дозволяє коригувати базу для нарахування пенсії.

Зокрема, законодавство дозволяє не враховувати до 60 календарних місяців поспіль або періоди, які сумарно не перевищують 10% загального страхового стажу. А саме відрізки трудової біографії з найнижчими доходами, через які може просідати середній показник заробітної плати, що використовується у формулі.

Можливість виключення місяців із "невигідною" заробітною платою (низькими порівняно з іншими місяцями коефіцієнтами) з періоду, за який враховується заробіток, передбачено саме для того, щоб не допустити зменшення зарплати для обчислення пенсії, і, в результаті, підвищити розмір пенсії,

– зауважує ПФУ.

Водночас цей інструмент не застосовується автоматично. Для його використання необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду, після чого спеціалісти перевіряють доцільність виключення конкретних періодів. Таким чином, кінцевий результат залежить не лише від формули, а й від активності самого заявника та якості поданих даних.

