Почему украинцы массово недополучают пенсию?

Проблема недополученных пенсий имеет системный характер. Она связана не только с экономическими ограничениями, но и с деталями формулы, которые могут незаметно уменьшать выплаты годами.

На это обращает внимание юрист Михаил Вулах, который специализируется на пенсионных спорах. По его словам, ключевая проблема заключается в том, что пенсия на практике зависит не только от базовых показателей, вроде стажа, заработка и условий труда, но и от дополнительных факторов, которые не всегда очевидны для самих пенсионеров.

В частности, даже при одинаковом стаже и зарплате люди могут получать разные суммы из-за периодов, которые учитываются в формуле, или из-за привязки к определенным временным параметрам, в частности года рождения.

Обратите внимание! Отдельно эксперт акцентирует на проблеме учета доходов до конца 1990-х годов: в ряде случаев фактические заработки не полностью учитываются, что автоматически уменьшает размер выплат.

Какие еще неочевидные факторы могут влиять на размер пенсии?

Еще один блок рисков связан с потерей документов или ликвидацией предприятий. Если подтвердить уровень дохода или стаж невозможно, система применяет менее выгодные подходы к расчету. В результате человек фактически теряет часть пенсии, хотя взносы в свое время были уплачены.

Отдельную критику вызывает ситуация с работающими пенсионерами. По словам Вулаха, даже после повышения доходов или накопления дополнительного стажа перерасчет не всегда происходит в полной мере. Это создает дисбаланс между взносом и результатом.

Важно! У Пенсионном фонде Украины отмечают, что расчеты осуществляются в соответствии с действующим законодательством. В то же время юрист советует каждому пенсионеру проверять свое пенсионное дело: запрашивать письменный расчет, анализировать учтенный стаж, заработок и примененные коэффициенты.

Как можно увеличить размер пенсии самостоятельно?

Действующая модель расчета пенсий в Украине предусматривает инструменты, которые позволяют повлиять на итоговый размер выплат. Один из таких механизмов это исключение из расчета периодов с низким уровнем дохода.

Важно! Это исключение из правил, а предусмотренная законом опция, которая позволяет корректировать базу для начисления пенсии.

В частности, законодательство позволяет не учитывать до 60 календарных месяцев подряд или периоды, которые суммарно не превышают 10% общего страхового стажа. А именно отрезки трудовой биографии с самыми низкими доходами, из-за которых может проседать средний показатель заработной платы, используемый в формуле.

Возможность исключения месяцев с "невыгодной" заработной платой (низкими по сравнению с другими месяцами коэффициентами) из периода, за который учитывается заработок, предусмотрено именно для того, чтобы не допустить уменьшения зарплаты для исчисления пенсии, и, в результате, повысить размер пенсии,

– отмечает ПФУ.

В то же время этот инструмент не применяется автоматически. Для его использования необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд, после чего специалисты проверяют целесообразность исключения конкретных периодов. Таким образом, конечный результат зависит не только от формулы, но и от активности самого заявителя и качества представленных данных.

