Сильний вітер та обледеніння мереж: як негода впливає на ситуації з енергетикою

Зимова негода цього року може додатково погіршувати ситуацію з енергосистемою в Україні. Як мокрий сніг та сильний вітер впливають на стан високовольтних мереж, читайте у матеріалі 24 каналу.

Нагадуємо, що погіршення погодних умов по всій території країни не тільки впливає на стан мереж, але й ускладнює роботу ремонтних бригад.

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Яка зараз ситуація з енергетикою

Відключення світла все ще тривають в усіх областях країни. Ситуація з енергозабезпеченням дещо покращилась, але у деяких регіонах ввели аварійні відключення.

Ще раніше гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що світла в Україні стане трохи більше. Це стало можливим завдяки тому, що Україна отримала ще 1000 мегаватів, підключивши додаткові потужності генерації.

Це допоможеграфіків відключень. Але попри це, генерація зросла не до такого рівня, як була до обстрілів.

Подачу світла, на жаль, важко відновити на Сході України. Там відбуваються щоденні обстріли, ремонтні роботи проводити складно. Річ у тім, що енергооб'єкти зазнають постійних уражень і часто слугують мішенню для ворога.

Чи стане негода каменем спотикання для енергетиків

Як розповідає 24 каналу Юрій Щедрін, аналітик "Центру розвитку міст", найбільше впливає не ремонтні роботи енергетиків – зимові опади.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" На щастя, зараз доволі високі температури як для грудня. Немає сильних холодів. Це добре впливає на енергетику з точки зору економії ресурсів, а саме використання газу та електрики, яка залежить від температури.

Проте інша справа – опади. Вони погано впливають на ситуацію з енергосистемою. Хуртовини, велика кількість снігу та інше ускладнюють ремонтні роботи та призводять до аварій на лініях.

Що стосується обледеніння високовольтних ліній, то це не нове явище для нас. В Україні зимова негода приходить щороку. Енергетики добре знають, що робити у таких ситуаціях. Питання тільки у ресурсах: людях та техніці.

що попри безперебійну роботу енергетиків, аварії внаслідок негоди все ж трапляються, і чим більше їх, тим довше немає світла.

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Що потрібно придбати у разі блекауту

Запас їжі та води;

Потрібно підготуватись до будь-якого розвитку подій, купивши харчі, які швидко готуються та не псуються без холодильника: консерви (м'ясні, рибні та овочеві), каші, які можна запарювати окропом (вівсяна, перлова, пшоняна, пшенична, гречана і кускус), вермішель швидкого приготування, сухофрукти та горішки, хлібці та сухарі, шоколад, печиво, запаковані солодощі.

Також потрібно запастися водою. На добу людині знадобиться щонайменше 3 літри питної та 15 літрів технічної води. Рекомендуємо зробити запас хоча б на 3 дні.

Альтернативні засоби освітлення;

Рекомендуємо мати кілька ліхтариків, щоб на випадок поломки можна було скористатись іншим. Також варто зробити запас батарейок. Допоможуть і звичайні свічки та гірлянди на батарейках.

Ліки;

Варто укомплектувати й базову аптечку, поклавши туди знеболювальні, заспокійливі, жарознижувальні, протизапальні, препарати проти алергії та отруєння, бинт і антисептики. Також людям із хронічними захворюваннями варто подбати про ліки, які їм потрібно регулярно вживати.