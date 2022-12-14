Попри це труднощі з електропостачанням все ще є, адже пошкодження були значними. В яких регіонах зараз найскладніше з відновленням, читайте далі.

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Яка зараз ситуація зі світлом в країні

13 грудня енергетики ввели в роботу ще один блок на атомній станції. Завдяки цьому не було аварійних відключень, які зазвичай використовують, аби збалансувати енергосистему.

Однак велика кількість пошкоджень, завданих ворогом, зберігає дефіцит електроенергії. В Укренерго запевняють, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути безперебійне світло в домівки українців.

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На жаль, на Сході країни через майже щоденні обстріли, ремонтні роботи проводити складно. Річ у тім, що енергооб'єкти зазнають постійних уражень і часто слугують мішенню для ворога.

Крім того, атаки окупантів несуть пряму небезпеку для життя ремонтників. Їм доводиться працювати під обстрілами, щоб ліквідувати завдані загарбниками пошкодження.

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