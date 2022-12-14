Несмотря на это, трудности с электроснабжением все еще есть, ведь повреждения были значительными. В каких регионах сейчас сложнее всего с восстановлением, читайте дальше.

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Какая сейчас ситуация со светом в стране

13 декабря энергетики ввели в работу еще один блок на атомной станции. Благодаря этому не было аварийных отключений, которые обычно используют для сбалансирования энергосистемы.

Однако большое количество повреждений, причиненных врагом, сохраняет дефицит электроэнергии. В Укрэнерго уверяют, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть бесперебойный свет в дома украинцев.

Не везде получается легко: где труднее всего восстановить нормальную подачу света

К сожалению, на Востоке страны из-за почти ежедневных обстрелов, ремонтные работы проводить сложно. Дело в том, что энергообъекты терпят постоянные поражения и часто служат мишенью для врага.

Кроме того, атаки оккупантов несут прямую опасность для жизни ремонтников. Им приходится работать под обстрелами, чтобы ликвидировать нанесенные захватчиками повреждения.

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