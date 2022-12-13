Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Украина получила совокупно еще 1000МВт благодаря подключению дополнительных мощностей генерации.

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Сегодня Киев чувствует себя лучше, чем вчера. Ограничения сократились, но ситуация все еще сложна. Хорошая новость – подключены дополнительные мощности поколения, Украина совокупно получила +1000МВт. Но сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Ибо фактически эту мощность должны распределить на все регионы,

– заявил он.

Как это поможет

По его словам, эта "тысяча поможет с пониманием графиков". Особенно с вопросом, есть ли свет в "серой" зоне графика.

"Да, во время светло-серой зоны, в графике обозначающей время возможных отключений, свет есть. И я уверен, что благодаря сегодняшнему росту света станет больше", – отметил он.

По словам Коваленко, генерация растет, но еще не до такого уровня, как была до обстрелов. Он утверждает, что даже если бы она была полноценной, ее не смогли передать из-за повреждений сетей. "Сети ремонтируются, но это требует времени", – добавил руководитель Yasno.

Что делать если нет света более 8 часов

Коваленко пояснил, что если отсутствует света более 8 часов, то это не нормально. Скорее всего это локальная авария. Он посоветовал обратиться к ОСМД/ЖЭК, имеющим свои каналы общения с коллегами из ДТЭК Киевские электросети. Там можно получить оперативный ответ.

Также он напомнил, что Украина не экспортирует электроэнергию.

Здесь ответ однозначен: нет. Я уже объяснял, что такое перетоки в предыдущих постах. Но если коротко, то украинские сети сейчас сравнимы с транзитными дорогами. Электричество поставляется из одних стран ЕС в другие, потому что наша сеть является частью европейской,

– резюмировал Коваленко.

Какая ситуация с энергоснабжением в Украине