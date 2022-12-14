Напоминаем, что ухудшение погодных условий на всей территории страны не только влияет на состояние сетей, но и усложняет работу ремонтных бригад.

Читайте также Как на скорую руку утеплить дом: советы для окон, пола и фасада

Какая сейчас ситуация с энергетикой

Отключения света все еще продолжаются во всех областях страны. Ситуация с энергообеспечением несколько улучшилась, но в некоторых регионах были введены аварийные отключения.

Еще раньше гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что света в Украине станет чуть больше. Это стало возможным благодаря тому, что Украина получила еще 1000 мегаваттов, подключив дополнительные мощности поколения.

Это поможет реже выключать свет в "серых" зонах графиков отключений Но, несмотря на это, генерация выросла не до такого уровня, как была до обстрелов.

Подачу света, к сожалению, трудно восстановить на Востоке Украины. Там проходят ежедневные обстрелы, ремонтные работы проводить сложно. Дело в том, что энергообъекты терпят постоянные поражения и часто служат мишенью для врага.

Станет ли непогода камнем преткновения для энергетиков

Как рассказывает 24 каналу Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", больше всего влияет на ремонтные работы энергетиков - зимние осадки.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" К счастью, сейчас достаточно высокие температуры, как для декабря. Нет сильных морозов. Это хорошо влияет на энергетику с точки зрения экономии ресурсов, а именно использования газа и электричества, которое зависит от температуры.

Однако другое дело – осадки. Они плохо влияют на ситуацию с энергосистемой. Вьюги, большое количество снега и прочее усложняют ремонтные работы и приводят к авариям на линиях.

Что касается оледенения высоковольтных линий, то это не новое явление для нас. В Украине зимняя непогода приходит каждый год. Энергетики хорошо знают, что делать в таких ситуациях. Вопрос только в ресурсах: людях и технике.

Не стоит забывать, что, несмотря на бесперебойную работу энергетиков, аварии в результате непогоды все же случаются, и чем больше их, тем дольше нет света.

Интересно Канада возобновит электросети Киева: выделенные средства взимали с России

Что нужно приобрести в случае блекаута

Запас пищи и воды;

Нужно подготовиться к любому развитию событий, купив быстро готовящиеся и не портящиеся продукты без холодильника: консервы (мясные, рыбные и овощные), каши, которые можно запаривать кипятком (овсяная, перловая, пшенная, пшеничная, гречневая и кускус)), вермишель быстрого приготовления, сухофрукты и орешки, хлебцы и сухари, шоколад, печенье, упакованные сладости.

Также нужно запастись водой. В сутки человеку понадобится не менее 3 литров питьевой и 15 литров технической воды. Рекомендуем сделать запас хотя бы на 3 дня.

Альтернативные средства освещения;

Рекомендуется иметь несколько фонариков, чтобы на случай поломки можно было воспользоваться другим. Также стоит произвести запас батареек. Помогут и обычные свечи и гирлянды на батарейках.

Лекарство;

Следует укомплектовать и базовую аптечку, положив туда обезболивающие, успокаивающие, жаропонижающие, противовоспалительные препараты против аллергии и отравления, бинт и антисептики. Также людям с хроническими заболеваниями следует позаботиться о лекарствах, которые им нужно регулярно употреблять.