Ціни знизились, а попит не суттєвий, але є: що з ринком нерухомості в Україні

Ціни на вторинне житло в Україні падуть. Одні кажуть, що це все через те, що скоротився попит. Інші ж запевняють – попит, хоч і не суттєвий, але є. Яка зараз ситуація на ринку нерухомості в Україні, читайте у матеріалі.

Існує думка, що у 2023 році українці будуть готові торгуватися та продавати свою нерухомість дешевше, аби мати готівку на руках.

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Крім того, наприкінці цього року зацікавленість у продажі житла серед населення буде вищою, ніж зацікавленість у покупці, оскільки зайвих грошей люди не мають.

Попит на нерухомість не зазнав суттєвих змін

що в серпні 2022 року середня вартість житла на первинному ринку нерухомості знизилася на 10% в доларовому еквіваленті в порівнянні з січнем 2022 року і становила 669 доларів за квадратний метр. У західних областях вартість впала в середньому на 10 – 15%, в центральній частині 15 – 20%, на сході України – від 30% і більше.

Як розповів 24 каналу Юрій Піта, президент асоціації нерухомості України, у порівнянні з серпнем-вереснем, дані за жовтень не мають суттєвих змін щодо купівлі житла. Падіння активно попиту на житло не відчувається.

Юрій Піта Президент асоціації нерухомості України На окремі сегменти, як от нерухомість у розмірі 50 – 70 тисяч доларів та дешевше, попит залишається. А от те, що дорожче, люди не ризикують купувати. Варто зауважити, що попит залишається на заході України, що не можна сказати за центр.

Зверніть увагу, експерт наголошує, що зараз українці не готові продавати свою нерухомість тому, що не готові віддавати її дешевше, ніж очікували. А ціни на сьогодні все ж таки знизилися.

Для того, щоб продати, потрібно щось купити. А чимало укладених угод раніше — це коли людина продавали нерухомість, брала кредит і потім купувала іншу нерухомість. Зараз такого явища не спостерігається. Реально на сьогодні те, що кількість пропозицій знизилася,

– додає Піта.

Чи впливає ситуація на фронті на купівлю житла в Україні

Дії на фронті – це один із психологічних чинників, що впливає на ринок нерухомості. Значні перемоги української армії, як от повернення Херсону, безумовно дають надію. Це допомогає людям прийняти рішення щодо купівлі нерухомості.

І хоч Херсон Україна повернула нещодавно і ринок ще не сильно відреагував на цю подію, але вже зараз спостерігається інтенсивніше укладання угод щодо купівлі. І навіть доволі дорогих угод. Є випадок, коли клієнти купили нерухомість за понад 1 мільйон доларів,

– каже Юрій Піта.

що відбуваються й поодинокі угоди щодо купівлі житла у прифронтових зонах. Вони не значні, але все ж є.

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А що з орендою житла

Ціна на оренду житла у листопаді трішки впала, порівняно з жовтнем. За даними dom.ria, середня ціна за об'єкт в Києві – 32 495 гривні, а минулого місяця ціна становила 34 597 гривні.