До 100 мільйонів євро: одна з країн збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України

Нідерланди зроблять додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Його розмір становитиме 35 мільйонів євро.

Яку допомогу надають Нідерланди Україні?

Зокрема загальний обсяг підтримки, що здійснюється через Фонд, зросте до 100 мільйонів євро, про що повідомили у Міненерго.

Як зазначили у відомстві, 35 мільйонів євро нового внеску країна-союзниця спрямовує на встановлення систем СЕС на дахах будівель через ініціативу "Промінь надії". За допомогою проєкту хочуть забезпечити живлення об’єктів критичної інфраструктури, зокрема лікарень. Мета – щоб ці заклади отримували світла навіть в умовах аварійних відключень централізованого електропостачання після масованих атак ворога.

Ми дякуємо Нідерландам за непохитну підтримку української енергетики,

– сказав перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Важливо! Станом на сьогодні загальний обсяг підписаних внесків міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики становить понад 1,8 мільярда євро, однак через російські атаки потреби України постійно зростають.

Нагадаємо, що Нідерланди активно допомагають Україні. Наприклад, про черговий пакет допомоги розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у січні.

Вона подякувала Нідерландам за оголошення додаткової допомоги у 23 мільйони євро – на підтримку енергетичного сектору України. Як зазначила Свириденко, гроші спрямують:

на фінансування закупівлі газу;

терміновий ремонт електростанцій;

постачання критично важливого енергетичного обладнання від нідерландських компаній, зокрема генераторів і кабелів.

Зверніть увагу! З урахуванням цього внеску загальний обсяг підтримки енергетики України від Нідерландів у 2026 році становитиме 133 мільйони євро.

Яку ще допомогу надавали Нідерланди?