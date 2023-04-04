Україна отримає перший транш з багатомільярдної допомоги Нідерландів: куди спрямують кошти

Уряд Нідерландів 3 квітня оголосив про виділення першого у 2023 році комплексного пакета допомоги Україні. Загальна сума першого пакета допомоги складає 274 мільйони євро.

Пакет допомоги на 274 мільйони євро є частиною зарезервованих урядом Нідерландів 2,5 мільярда євро на підтримку України протягом 2023 року. Відповідні кошти Нідерланди заклали наприкінці 2022 року на всі види підтримки України.

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На нелетальну підтримку ЗСУ спрямують 94 мільйони євро

З пакета допомоги, про який Нідерланди повідомили 3 квітня, 180 мільйонів євро призначені на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення.

Решта суми, 94 мільйони євро, будуть спрямовані на нелетальну підтримку Збройних Сил України, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.

20 мільйонів євро з "гуманітарної частини" пакета підуть на гуманітарну допомогу, 10 мільйонів євро – на психічне здоров'я і психосоціальну підтримку, ще стільки ж – на розмінування сільськогосподарських угідь.

На закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства спрямують 40 мільйонів євро. Ще 100 мільйонів євро виділили на відновлення лікарень і системи охорони здоров'я, енергопостачання, житлового будівництва та інфраструктури.

Щодо іншої частини пакета допомоги, то 75 мільйонів євро спрямують на зміцнення співпраці між Україною і НАТО. 14 мільйонів євро виділили на створення Реєстру завданих воєнними діями Росії збитків у Гаазі та сприяння розслідуванню воєнних злочинів в Україні.

Ще 5 мільйонів євро буде витрачено на "захист та збереження культури, що визначає ідентичність України".

Станом на 24 січня 2023 року Нідерланди надали Україні допомоги на суму у 1,07 мільярда євро. З цієї суми безпосередня матеріальна військова підтримка складає 463,8 мільйона євро.

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