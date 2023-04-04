Пакет помощи в 274 миллиона евро является частью зарезервированных правительством Нидерландов 2,5 миллиарда евро в поддержку Украины в течение 2023 года. Соответствующие средства Нидерланды заложили в конце 2022 года на все виды поддержки Украины.
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На нелетальную поддержку ВСУ направят 94 миллиона евро
Из пакета помощи, о котором сообщили Нидерланды 3 апреля, 180 миллионов евро назначены на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановление.
Остальные суммы, 94 миллиона евро, будут направлены на нелетальную поддержку Вооруженных Сил Украины, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия.
20 миллионов евро из "гуманитарной части" пакета пойдут на гуманитарную помощь, 10 миллионов евро – на психическое здоровье и психосоциальную поддержку, еще столько же – на разминирование сельскохозяйственных угодий.
На закупку семян и оборудования для украинского сельского хозяйства направят 40 миллионов евро. Еще 100 миллионов евро было выделено на восстановление больниц и системы здравоохранения, энергоснабжения, жилищного строительства и инфраструктуры.
Что касается другой части пакета помощи, то 75 миллионов евро будут направлены на укрепление сотрудничества между Украиной и НАТО. 14 миллионов евро выделили на создание Реестра нанесенного военными действиями России ущерба в Гааге и содействия расследованию военных преступлений в Украине.
Еще 5 миллионов евро будет израсходовано на "защиту и сохранение культуры, определяющую идентичность Украины".
По состоянию на 24 января 2023 года Нидерланды предоставили Украине помощи на сумму в 1,07 миллиарда евро. Из этой суммы прямая материальная военная поддержка составляет 463,8 миллиона евро.
В НАТО хотят увеличить поддержку Украины
- С начала полномасштабной войны России члены НАТО выделили Украине 120 миллиардов долларов. Самый большой донор Украины – это США.
- В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг просит страны-члены Альянса ежегодно выделять по 500 миллионов евро для помощи в Украине. Глава НАТО стремится к тому, чтобы союзники увеличили взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP).
- Ожидается, что соответствующее предложение будет обсуждаться на встрече глав МИД стран НАТО в течение 4 – 5 апреля.